Україна та Румунія планують відкрити ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" до кінця року

Фото: https://unsplash.com/

Україна та Румунія планують до кінця цього року відкрити ПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на тимчасовій інфраструктурі для легкових авто, допоки будуватиметься "повна" інфраструктура, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач за результатами зустрічі з державним секретарем міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонелем Скріштіану.

"Будівництво нового пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" – пріоритет. Договір підписано на роботи. Саме будівництво буде розділено на три етапи. Це великий інфраструктурний проєкт, який потребує часу та ресурсів", – зазначив Деркач у Facebook.

Поміж інших основних домовленостей він назвав синхронізацію робіт у найбільшому пункті пропуску з Румунією ПП "Порубне–Сірет", щоб завершити одночасно роботи з розбудови смуг для вантажівок. Це дасть змогу збільшити пропускну здатність удвічі, наголосив заступник міністра.

За його словами, обговорено також питання відкриття місцевих пунктів пропуску, зокрема по одному у Чернівецькій та Закарпатській областях. Зазначається, що ці ПП будуть створені для легкових авто та пішоходів.

Серед останніх спільних напрацювань Деркач нагадав про можливість автобусів великої місткості вільно їздити через ПП "Дяківці–Раковець".

"Наступний крок – закріпити це рішення без обмежень на безстроковій основі. Плюс додати можливість перетину порожніми вантажівками. Румунські колеги розглядають цю можливість, повернуться зі зворотнім зв’язком", - повідомив заступник міністра.