Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову

Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову
Питання координації зусиль на шляху України до ЄС, а також оборонної співпраці та участі у відбудові України обговорили прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою під час зустрічі в рамках першого візиту голови румунської дипломатії до України після вступу на посаду.

"Обговорили посилення співпраці в обороні — зокрема можливість спільного виробництва. Один із варіантів, який ми розглядаємо, — модель, подібна до данської. Окрема частина розмови — залучення румунського бізнесу до відбудови України. Запросила спеціального посланника з питань відбудови приїхати до України разом із бізнес-делегацією", - написала Свириденко в Телеграм у четвер ввечері за підсумками зустрічі.

Також сторони домовилися просунутися і в практичних питаннях — будівництво мосту через Тису, прикордонний рух, міжурядова угода про співпрацю, повідомила голова українського уряду.

 

Теги: #румунiя #безпека #свириденко

