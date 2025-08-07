Глава МЗС Румунії обговорила зі Стефанчуком роботу Ради з реформування України з метою вступу до ЄС

Очільниця Міністерства закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою під час першого офіційного візиту з лютого 2022 року румунського МЗС до Києва провела "предметну зустріч" із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Ми детально обговорили інтенсивну роботу Верховної Ради з реформування України з метою її вступу до ЄС, особливо в ці складні часи російської агресії. Ми також обговорили високу важливість парламентської дипломатії для двосторонніх відносин між Румунією та Україною, зокрема шляхом обміну передовим досвідом, а також те, що вступ до ЄС є трансформаційним процесом для держави та її громадян", - написала міністерка у соцмережі Х.

Вона додала, що високо оцінила комплексні зусилля Верховної Ради України щодо адаптації законодавства та висловив впевненість у конструктивному, прозорому та відкритому підході до законодавчого процесу, що "відповідає нашим спільним європейським демократичним цінностям".