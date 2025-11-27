Інтерфакс-Україна
Події
12:56 27.11.2025

Раді пропонують зобов’язати міністрів звітувати перед відставкою

1 хв читати
Раді пропонують зобов’язати міністрів звітувати перед відставкою

Комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити у цілому законопроєкт №3195, якій зобов’язує міністра бути присутнім і прозвітувати про свою роботу під час розгляду його відставки у профільному комітеті та на пленарному засіданні парламенту.

Законопроєкт приводить у відповідність до Конституції положення Регламенту Верховної Ради, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів Кабінету міністрів. Згідно з запропонованими змінами до закону президент України звертається до Верховної Ради з поданням про призначення прем’єр-міністра, міністра оборони та міністра закордонних справ протягом п’ятнадцяти днів з дня одержання відповідної пропозиції від коаліції депутатських фракцій. Парламент розглядає питання про призначення прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ протягом п’яти днів з дня внесення відповідного подання президентом.

У чинному законодавстві закріплено лише процедуру подання голови держави про надання Верховною Радою згоди на призначення президентом України прем’єр-міністра без уточнення термінів розгляду.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3195 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів 16 червня 2020 року.

Теги: #законопроєкт #звітування #відставка #міністр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 19.11.2025
Арахамія: окремі народні депутати мають право на власні позиції, однак ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила

Арахамія: окремі народні депутати мають право на власні позиції, однак ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила

14:38 19.11.2025
Кабмін очікує відставки від всіх членів НКРЕКП – віцепрем’єр Качка

Кабмін очікує відставки від всіх членів НКРЕКП – віцепрем’єр Качка

23:14 18.11.2025
Палата представників США схвалила розсекречення матеріалів справи Епштейна

Палата представників США схвалила розсекречення матеріалів справи Епштейна

14:56 18.11.2025
Листи за відставку уряду підписали вже 63 депутати з різних фракцій — Герасимов

Листи за відставку уряду підписали вже 63 депутати з різних фракцій — Герасимов

13:26 18.11.2025
Партії "Батьківщина" та "Євросолідарність" закликають до відставки Кабміну і формування коаліційного уряду

Партії "Батьківщина" та "Євросолідарність" закликають до відставки Кабміну і формування коаліційного уряду

15:03 17.11.2025
"Голос" виступає за відставку уряду Свириденко – заява

"Голос" виступає за відставку уряду Свириденко – заява

21:56 14.11.2025
У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону виїзду за кордон порушникам правил військового обліку - нардеп

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону виїзду за кордон порушникам правил військового обліку - нардеп

17:14 13.11.2025
Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

17:11 12.11.2025
Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

16:15 12.11.2025
Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі "Енергоатому"

Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі "Енергоатому"

ВАЖЛИВЕ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Рубіо заявив, що США нададуть Україні гарантії безпеки після підписання мирної угоди

ОСТАННЄ

Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився

"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів та додасть 2 млн місць у далекому сполученні у 2026р.

DeepState: на гуляйпільському напрямку наразі вдається стабілізувати ситуацію, оборонці суттєво загальмували просування ворога

Майже 100% батьків першачків подали заяви на "Пакунок школяра"

Латвія виділила додаткові EUR125 тис. на енергетичну допомогу Україні

"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році

Латвія цьогоріч передала Україні 12 тисяч дронів у межах "Коаліції дронів" - Сибіга

Свириденко закликає партнерів вжити ширших санкційних заходів проти тіньового флоту РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА