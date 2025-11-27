Раді пропонують зобов’язати міністрів звітувати перед відставкою

Комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити у цілому законопроєкт №3195, якій зобов’язує міністра бути присутнім і прозвітувати про свою роботу під час розгляду його відставки у профільному комітеті та на пленарному засіданні парламенту.

Законопроєкт приводить у відповідність до Конституції положення Регламенту Верховної Ради, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів Кабінету міністрів. Згідно з запропонованими змінами до закону президент України звертається до Верховної Ради з поданням про призначення прем’єр-міністра, міністра оборони та міністра закордонних справ протягом п’ятнадцяти днів з дня одержання відповідної пропозиції від коаліції депутатських фракцій. Парламент розглядає питання про призначення прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ протягом п’яти днів з дня внесення відповідного подання президентом.

У чинному законодавстві закріплено лише процедуру подання голови держави про надання Верховною Радою згоди на призначення президентом України прем’єр-міністра без уточнення термінів розгляду.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №3195 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів 16 червня 2020 року.