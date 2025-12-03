Інтерфакс-Україна
Події
18:01 03.12.2025

Румунські водолази провели місію з нейтралізації морського дрона в Чорному морі

Військові водолази зі складу Румунських військово-морських сил у середу, 3 грудня, виконали місію з нейтралізації об'єкта, що становив загрозу для судноплавства в Чорному морі, на прохання Берегової охорони, повідомляє Міністерство оборони Румунії.

"Військові 39-го Центру водолазів вирушили в морський район, розташований приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци, за підтримки морського спостережного судна MAI 1107, що належить Береговій охороні. Після аналізу об'єкта, що дрейфував, військові встановили, що це був безпілотний надводний апарат (морський дрон) типу Sea Baby. Команда реагування отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений шляхом контрольованого підриву", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що з початку війни в цьому регіоні Військово-морські сили Румунії постійно контролюють і стежать за зоною відповідальності на морі та річках, як за допомогою власних кораблів і літаків, так і у співпраці з іншими видами збройних сил Румунії та іншими державами НАТО.

З лютого 2022 року по теперішній час було забезпечено свободу судноплавства для понад 12 000 комерційних суден, які пройшли через басейн Чорного моря.

Ще однією серйозною загрозою для морської безпеки є дрейфуючі морські міни. За останні майже чотири роки в Чорному морі було знешкоджено близько 150 морських мін, сім з яких були знищені ВМС Румунії.

 

Теги: #румунiя #нейтралізація #чорне_море #морський_дрон

