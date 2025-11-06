З уламків російських танкерів у Чорному морі досі витікає мазут - дослідження

Фото: росЗМІ

З уламків двох російських танкерів, що затонули 15 грудня 2024 року в Чорному морі, продовжує витікати мазут, повідомив керівник Одеського підрозділу ГО Національний екологічний центр (НЕЦУ) Владислав Балінський.

За його словами, протягом 10 місяців стан акваторії моніторили за допомогою супутників Sentinel-1 та Sentinel-2.

"Ми зафіксували фактично безперервний витік з уламків цих двох танкерів по вересень. Тобто забруднення відбувалося без будь-яких спроб із російського боку ліквідувати або ізолювати уламки", - сказав експерт під час медіабрифінгу "Наслідки російського екоциду в Чорному морі: зобов’язання України та міжнародні механізми реагування".

Він зазначив, що після аварії у воді залишилося кілька уламків суден: корму танкера "Волгонефть-239" викинуло на берег, проте три інші досі перебувають на дні та продовжують забруднювати морське середовище.

За словами експерта, мазут поширюється не лише на поверхні, а й у товщі води, тому наслідки цих забруднень можуть ще тривалий час впливати на стан екосистем Чорного моря.

15 грудня 2024 року повідомлялося про потопаючі в Керченській протоці два танкери – "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". Танкери переміщали мазут. Аварія спричинило розлив нафти в морі.

У вересні стало відомо, що 29 серпня 2025 року під час проведення вантажної операції з танкером у порту м. Новоросійська РФ зафіксовано виток нафтопродуктів. Щонайменше 10 тонн нафтопродуктів потрапили до Чорного моря.

Дослідження проводилося в рамках міжнародного проєкту SUNDANSE.