19:28 10.12.2025

Морські дрони СБУ вразили черговий танкер "тіньового флоту" РФ в Чорному морі – джерело

Морські дрони СБУ Sea Baby у середу уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належать "тіньовому флоту" Росії. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

Зазначається, що Dashan рухався під прапором Коморських Островів у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ". Судно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером.

За інформацією, внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу.

Як повідомляють наші джерела, приблизна вартість такого танкера становить $30 млн, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн. Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.

"СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету рф. За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер "тіньового флоту", який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції", — повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

Нагадаємо, 29 листопада Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.

Теги: #танкери #підрив #рф

