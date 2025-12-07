Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища – селищний голова

Російські окупаційні війська завдали удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області, рух по дорожньому полотну греблі припинено, повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

"Російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 07 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено", - написав він у Телеграм-каналі у неділю.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, "ще близько 3 вибухів у Печенігах на Харківщині. …наносяться удари балістикою. У районі греблі висять 2 російських розвідники та прицільно корегують удари", - повідомив він у телеграм-каналі.