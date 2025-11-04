Інтерфакс-Україна
Події
13:49 04.11.2025

Окупанти вбили на Харківщині двох цивільних із білим прапором – Офіс генпрокурора

1 хв читати
Окупанти вбили на Харківщині двох цивільних із білим прапором – Офіс генпрокурора

Окупанти вбили двох мирних людей на Харківщині, які підняли білий прапор, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік с. Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двох беззбройних цивільних людей. Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їхня собака загинули на місці", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей( ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #атака_рф #харківщина #офіс_генпрокурора

