Окупанти вбили на Харківщині двох цивільних із білим прапором – Офіс генпрокурора

Окупанти вбили двох мирних людей на Харківщині, які підняли білий прапор, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік с. Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двох беззбройних цивільних людей. Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їхня собака загинули на місці", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей( ч. 2 ст. 438 КК України).