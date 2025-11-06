Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих дронів у Борівській громаді Харківської області

Близько 15:00 російські ударні дрони атакували цивільні автівки на території Підвисочанського старостинського округу Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

"У результаті атаки пошкоджено два цивільні автомобілі, поранення отримали троє людей — жінка 35 років, а також 63-річний та 31-річний чоловіки. Постраждалі госпіталізовані", - повідомляє Борівська селищна рада..