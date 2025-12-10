Суд випустив детектива НАБУ Гусарова з-під варти - ЦПК

Шевченківський суд випустив детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктора Гусарова з-під варти, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

"Сьогодні на судовому засіданні суддя змінив запобіжний захід детективу Віктору Гусарову з тримання під вартою на домашній арешт", - йдеться у повідомленні ЦПК у Телеграм-каналі у середу, 10 грудня.

У ЦПК зазначають, що клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт подав прокурор. "Що цікаво ще три дні тому прокурори Кравченка наполягали на тому, що лише тримання під вартою здатне запобігти ризикам. А вже сьогодні, після наради із СБУ зранку – думка прокурорів різко змінилась", - йдеться у повідомленні. Адвокати просили про нічний домашній арешт або особисте зобов’язання.

Як повідомлялося, Гусаров – один із детективів НАБУ, яких 21 липня працівники СБУ, прокуратури та ДБР затримали під час масштабних обшуків у працівників антикорупційних органів. Гусарова утримували під вартою п’ять місяців.

Сторона захисту вважає, що детектив був затриманий за надуманими звинуваченнями. Сторона обвинувачення стверджує, що Гусаров нібито передавав куратору з ФСБ - ексзаступнику керівника охорони Віктора Януковича, дані з бази МВС. Це відбувалося ще до того, як він працював у НАБУ.