Глава Міненерго звільнив Зубрія та Стрільця з НР ОГТСУ

Очільник Міністерства енергетики Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор газотранспортної системи України" – Віталія Зубрія та Руслана Стрільця, призначених на посади у липні цього року.

Про це йдеться у наказі Міненерго, який є в розпорядженні "Енергореформи".

Наказ про звільнення виданий за алгоритмом, подібним до попередніх наказів про звільнення членів НР "Українських розподільних мереж" та "Оператора ринку": як єдиним акціонером компанії, зокрема, на виконання постанови Кабінету міністрів № 1596 від 3 грудня 2025 року "Питання управління деякими суб’єктами господарювання", а також плану заходів щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів деяких суб’єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України №1258-р від 17 листопада 2025 року.

Зубрій, якого було звільнено з посади заступника голови Державної служби фінмоніторингу за власним бажанням 7 січня 2025 року, та Стрілець, якого ВРУ за його поданням звільнила з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів у вересні, призначалися в НР оператора на три роки.

Незалежними членами НР "ОГТСУ" з жовтня 2023 року стали Девід Чарльз Девіс (Велика Британія), Ян Чадам (Польща), Сергій Коновець (Україна).

Таким чином, Міненерго звільнило всіх членів наглядових рад, звільнення яких передбачалося урядовою постановою №1596. Рішень Фонду держмайна про звільнення членів НР компаній з його сфери управління ще немає – йдеться про "Центренерго" та "Енергетичну компанію України".

Як повідомлялося, український уряд зайнявся перезавантаженням наглядових рад енергокомпаній після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Зокрема, згідно з постановою №1596 Кабмін доручив звільнити по два члени наглядових рад ОГТСУ, ЕКУ та "Оператора ринку", три – "Центренерго" та п'ять – УРМ.

9 грудня т.в.о міністра енергетики Артем Некрасов звільнив всю наглядову раду АТ "Українські розподільні мережі", призначену без конкурсу ексміністром енергетики та фігурантом "Мідас" Германом Галущенком. До неї входили, зокрема, колишній посадовець ФДМУ та по теперішній час начальник відділу управління державним майном НАЕК "Енергоатом" Євгеній Литвинов, екскерівник департаменту оренди ФДМУ Світлана Білько, яка зараз обіймає посаду директора департаменту управлiння об'єктами державної власностi та корпоративними правами Мiненерго, а також Андрій Почтарьов, який з серпня 2023 року по 19 листопада 2025 року очолював Патронатну службу Мiненерго. Також були звільнені керiвник ENERGY CLUB Андрій Костриця та виконавчий директор Інспекції iз забезпечення якостi державної установи "Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю" Олег Канцуров.

Крім того, глава Міненерго Артем Некрасов звільнив двох членів наглядової ради АТ "Оператор ринку" Олену Ковальчук та Андрія Степаненка.

Ковальчук, яка працювала на керівних посадах у Фонді державного майна та у Міністерстві енергетики, стала членом наглядради "Оператора ринку" в січні 2023 року, коли її персональний склад у кількості 5 осіб затвердило міністерство енергетики, яке очолював Герман Галущенко. Тоді в наглядраду ввійшли, крім Ковальчук, ще Дмитро Олефір (обидва представники держави) та Лукаш Дзеконський, Ліна Масюлієне, Юлія Житник (незалежні).

Головою ради 10 січня 2023 року було обрано Олефіра, який в середині лютого того ж року достроково склав повноваження члена наглядової ради.

23 січня того ж року наглядова рада призначила головою оператора Олександра Гавву.

З часом наглядову раду залишила і Житник.

У лютому 2024 року замість Олефіра Міненерго призначило в наглядову раду "Оператора ринку" Степаненка з досвідом роботи, зокрема, у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.