Інтерфакс-Україна
Події
17:39 11.11.2025

У ДШВ показали кадри підриву російського логістичного НРК поблизу Покровська

Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України опублікував кадри підриву ворожого логістичного наземного роботизованого комплексу (НРК) у районі населеного пункту Шевченко, що за 5 км на південь від Покровська.

"Коли йдеться про killzone біля Покровська, то це означає, що ворог теж має ускладнену логістику. Тому дедалі частіше залучає наземні роботизовані комплекси. Оборонці Покровська вирахували один із таких логістичних маршрутів росіян та здійснили його дистанційне мінування", - йдеться у повідомленні до публікації відповідного відео.

Раніше пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомила, що протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у м.Покровськ (Донецька область) на легкій техніці через південні околиці, для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян.

 

