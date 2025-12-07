30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Бійці Сил оборони у Донецькій області на північ від Бахмута підірвали дамбу в селі Привілля, щоб зупинити просування російських військ на краматорському напрямку, повідомила 30 ОМБр, публікуючи кадри підриву дамби у Телеграм-каналі.

Як зазначається у Телеграм-каналі проєкту DeepState, далі річка Васюківка впадає у Бахмутку. "Водозабір ставка навряд сильно на неї вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля-Бондарне-Васютівка питання відкрите", - йдеться у повідомленні осінтерів.