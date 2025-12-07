Інтерфакс-Україна
Події
13:33 07.12.2025

30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

1 хв читати
30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Бійці Сил оборони у Донецькій області на північ від Бахмута підірвали дамбу в селі Привілля, щоб зупинити просування російських військ на краматорському напрямку, повідомила 30 ОМБр, публікуючи кадри підриву дамби у Телеграм-каналі.

Як зазначається у Телеграм-каналі проєкту DeepState, далі річка Васюківка впадає у Бахмутку. "Водозабір ставка навряд сильно на неї вплине, а от що відбувається таке по лінії Привілля-Бондарне-Васютівка питання відкрите", - йдеться у повідомленні осінтерів.

Теги: #30_омбр #підрив #deepstate #донеччина #дамба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:00 07.12.2025
Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища – селищний голова

Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища – селищний голова

12:33 07.12.2025
Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

14:16 05.12.2025
Окупанти захопили майже 12 кв. км в районі Сіверська за добу, на інших напрямках не просувалися - DeepState

Окупанти захопили майже 12 кв. км в районі Сіверська за добу, на інших напрямках не просувалися - DeepState

10:16 05.12.2025
Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському Донецької області - DeepState

Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському Донецької області - DeepState

13:52 04.12.2025
Ворог просунувся у Харківський та Донецькій області – DeepState

Ворог просунувся у Харківський та Донецькій області – DeepState

14:30 03.12.2025
Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

12:40 03.12.2025
Третій армійський корпус спростував заяви окупантів про їх прорив у Лимані Донецької області

Третій армійський корпус спростував заяви окупантів про їх прорив у Лимані Донецької області

23:11 01.12.2025
Генштаб спростував фейкові заяви Міноборони РФ про захоплення населених пунктів на Донеччині та значні втрати української техніки

Генштаб спростував фейкові заяви Міноборони РФ про захоплення населених пунктів на Донеччині та значні втрати української техніки

15:47 01.12.2025
В Краматорську внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 4 людини – ОВА

В Краматорську внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 4 людини – ОВА

11:20 22.11.2025
Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

ОСТАННЄ

Зеленський вручив сертифікати на квартири воїнам зі званням Герой України та родинам загиблих героїв

Помер український режисер В’ячеслав Криштофович

Понад тисяча учасників взяли участь у зимовому забігу Spartan Winter 2025 - ГУР

У Кременчуці водопостачання частково відновили, найскладніша ситуація з опаленням - мер

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Ситуація з електропостачанням у містах Кременчук та Горішні Плавні на Полтавщині після ворожої атаки залишається складною – обладміністрація

Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

Спецпредставник США Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни

Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА