У передмісті Харкова 6 постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА

Близько 4:00 ворожі БпЛА атакували Руську Лозову і Докучаєське (Харківська обл.) – постраждали шестеро цивільних, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У селі Руська Лозова пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків зазнали поранень. У селищі Докучаєвське Роганської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Дві жінки зазнали гострої стресової реакції. Під ударом також опинилася будівля місцевої пожежної команди та службові автомобілі — постраждали двоє співробітників", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).