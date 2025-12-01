Інтерфакс-Україна
22:14 01.12.2025

Ердоган заявив про загрозу безпеці судноплавства в Чорному морі через напади на танкери РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною призвела до загрози безпеці судноплавства в Чорному морі, зокрема через напади на торговельні судна РФ, повідомляє Anadolu.

"Напади на торговельні судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми в жодному разі не можемо виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні", - зазначив Ердоган.

Як повідомлялось, у суботу морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIROS та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" рф. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

В свою чергу міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини у власному дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х зазначило: "Порожній танкер KAIROS, що прямував до російського порту Новоросійськ, за 28 миль від нашого узбережжя, загорівся через зовнішній вплив, стан 25 осіб на борту задовільний, наші рятувальні підрозділи були направлені в регіон для евакуаці моряків, і процес продовжується".

"25 членів екіпажу на борту KAIROS були врятовані нашим катером KEGM-10. Повідомляється, що 20 членів екіпажу на борту судна VIRAT перебувають у доброму стані. На місці події працюють бригади берегової охорони", зазначив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.

Згодом Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння через напад безекіпажних катерів у Чорному морі на підсанкційні нафтотанкери KAIROS та VIRAT, який стався в суботу біля узбережжя країни.

13:11 30.11.2025
МЗС Туреччини занепокоєний через безпекову ситуацію у виключній економічній зоні країни в Чорному морі

23:44 28.11.2025
Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

20:35 25.11.2025
Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

18:28 19.11.2025
Туреччина готова обговорювати з РФ пропозиції, які пришвидшать припинення вогню - Ердоган

18:01 19.11.2025
Туреччина вважає за доцільне відновити Стамбульський процес переговорів з ширшим спрямуванням розв’язання проблем - Ердоган

10:51 19.11.2025
Єрмак із Туреччини: Перебуваю на зв'язку представниками адміністрації Трампа, зокрема з Віткоффом

11:07 18.11.2025
Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ

09:43 18.11.2025
Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

06:55 16.11.2025
МЗС Туреччини: Мирні переговори з Росією можуть відбутися в Туреччині

19:32 12.11.2025
Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

