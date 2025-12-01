Ердоган заявив про загрозу безпеці судноплавства в Чорному морі через напади на танкери РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною призвела до загрози безпеці судноплавства в Чорному морі, зокрема через напади на торговельні судна РФ, повідомляє Anadolu.

"Напади на торговельні судна в нашій виключній економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми в жодному разі не можемо виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю та навколишньому середовищу, особливо в нашій виключній зоні", - зазначив Ердоган.

Як повідомлялось, у суботу морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIROS та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" рф. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

В свою чергу міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини у власному дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х зазначило: "Порожній танкер KAIROS, що прямував до російського порту Новоросійськ, за 28 миль від нашого узбережжя, загорівся через зовнішній вплив, стан 25 осіб на борту задовільний, наші рятувальні підрозділи були направлені в регіон для евакуаці моряків, і процес продовжується".

"25 членів екіпажу на борту KAIROS були врятовані нашим катером KEGM-10. Повідомляється, що 20 членів екіпажу на борту судна VIRAT перебувають у доброму стані. На місці події працюють бригади берегової охорони", зазначив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.

Згодом Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння через напад безекіпажних катерів у Чорному морі на підсанкційні нафтотанкери KAIROS та VIRAT, який стався в суботу біля узбережжя країни.

Джерело: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-kizilelma-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/3759205