Інтерфакс-Україна
Події
16:12 02.12.2025

Рютте поклав відповідальність на РФ за погіршення безпекової ситуації у Чорному морі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте поклав вину на погіршення безпекової ситуації у Чорному морі на РФ, яка веде війну проти України.

Це випливає з відповіді генсека НАТО, яку він дав у вівторок в Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.

За словами Рютте, в альянсі бачили повідомлення про два кораблі "тіньового флоту" в Чорному морі, які були підбиті безпілотними суднами протягом вихідних, "і чули занепокоєння, висловлене нашим союзником Туреччиною щодо безпеки в Чорному морі".

"Дозвольте мені просто сказати ось що: я справді вважаю, що цей інцидент є, знову ж таки, ще одним доказом ширшого ризику для безпеки, який створює триваюча війна Росії проти України", - сказав він.

Теги: #рютте #безпека #чорне_море #рф

