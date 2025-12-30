Забруднення соняшниковою олією може зберігатися на дні Чорного моря понад 6 років – Greenpeace Україна

Забруднення соняшниковою олією, яке сталося в порту "Південний" поблизу Одеси внаслідок російських атак 20 грудня, коли були пошкоджені резервуари соняшникової олії, може зберігатися до 6 років, заявляє Greenpeace Україна.

"Згідно з даними NOAA, морський розлив соняшникової олії, що опускається на дно і утворює на дні кірку та подібні до бетону грудки в піщаних відкладеннях, може зберігатися понад 6 років. Водночас неполімеризовані рослинні олії швидко і повністю біорозкладаються навіть в анаеробних умовах (що можливо, якби аварія трапилася влітку). Отже, щоб зрозуміти, чого очікувати, необхідно провести дослідження і з’ясувати, чи відбулася полімеризація", - наголошується в повідомленні пресслужби організації.

Відзначається, що хоча великі розливи харчової олії не мають такої токсичності, як викопна нафта, вони можуть бути дуже шкідливими та потребують такої ж реакції як і звичайні розливи нафти. Так, наразі від забруднення вже постраждали водоплавні птахи – повідомлялося про порятунок приблизно 300 птахів, яких передали до Одеського зоопарку для реабілітації.

"Ми не можемо оцінити, чи мали відповідні українські органи можливість для більш ефективного та своєчасного реагування. І, безумовно, цієї масштабної аварії не сталося б, якби не російські атаки. Утім, поширення забруднення треба зупиняти якомога швидше, олію – максимально вилучити, і забезпечити відновлення морської та прибережної екосистеми. Наразі українські служби мають надати пріоритет не лише ліквідації наслідків цієї аварії, а й підготовці до подібних аварій у майбутньому", - наголосили в організації.