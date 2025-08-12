Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Фото: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов перевірив позиції бійців "Спецпідрозділу Тимура" на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі, повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Керівник Воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих "вишок", які внаслідок успішних операцій ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, в межах поїздки в регіон Чорного моря Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура" за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з росією у Чорному морі.

Буданов такоє вшанував воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від російських окупантів.

"Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові – згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив – лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", – наголосив Буданов.