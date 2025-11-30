Інтерфакс-Україна
Події
13:11 30.11.2025

МЗС Туреччини занепокоєний через безпекову ситуацію у виключній економічній зоні країни в Чорному морі

2 хв читати
МЗС Туреччини занепокоєний через безпекову ситуацію у виключній економічній зоні країни в Чорному морі

Міністерство закордонних справ Туреччини занепокоєно нападом безекіпажних катерів у Чорному морі на підсанкційні нафтотанкери KAIROS та VIRAT, що сталися у суботу біля узбережжя країни.

"Ми з занепокоєнням сприймаємо напади, здійснені вчора (28 листопада) на комерційні танкери KAIROS і VIRAT під прапором Гамбії в Чорному морі. Ці інциденти, що сталися в виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі, створили серйозну загрозу безпеці судноплавства, життю, майну та навколишньому середовищу в регіоні", - йдеться у заяві речника МЗС Оньджу Кечелі (Öncü Keçeli), оприлюдненій у суботу на сайті відомства.

Зазначається, що зовнішньополітичне відомство підтримує контакти з "відповідними сторонами, щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні".

Як повідомлялось, у суботу морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIROS та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" рф. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

В свою чергу Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини у власному дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х зазначило: "Порожній танкер KAIROS, що прямував до російського порту Новоросійськ, за 28 миль від нашого узбережжя, загорівся через зовнішній вплив, стан 25 осіб на борту задовільний, наші рятувальні підрозділи були направлені в регіон для евакуації моряків, і процес продовжується".

"25 членів екіпажу на борту KAIROS були врятовані нашим катером KEGM-10. Повідомляється, що 20 членів екіпажу на борту судна VIRAT перебувають у доброму стані. На місці події працюють бригади берегової охорони", зазначив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.

Теги: #танкери #туреччина #чорне_море

