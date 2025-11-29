Інтерфакс-Україна
Події
13:29 29.11.2025

Морські дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" рф в Чорному морі – джерело

1 хв читати

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" рф. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти", – повідомило джерело.

Зазначається, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми – вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", – наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Теги: #тіньовий_флот #сбу #нафтотанкери #ураження

