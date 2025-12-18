Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:48 18.12.2025

Американська торговельна палата заявляє про загрози морському транспорту України

Американська торговельна палата заявляє про загрози морському транспорту України

Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговельною палатою в Україні (Палата), закликає міжнародних партнерів невідкладно посилити повітряний та морський захист над Україною, зокрема Одеським регіоном та критично важливою портовою інфраструктурою Чорного моря.

Росія продовжує знищувати та принижувати американський бізнес в Україні. Останні ракетні та дронові атаки Росії, спрямовані на Україну та Одеський регіон:

  • призвели до поранень і загибелі працівників портів та екіпажів суден
  • пошкодили порти, енергетичні об’єкти, зерносховища та комерційні судна
  • знизили роботу терміналів до 50%, частину з них зупинено, більшість працює на генераторах
  • спричинили масштабні відключення електроенергії та додаткові витрати на використання генераторів
  • пошкодили електростанції та електромережі, які потребують термінового ремонту
  • обмежили залізничне сполучення з портами
  • спричинили простої комерційних суден і нарахування демереджу

Поточна ситуація несе прямий ризик порушення глобальних ланцюгів постачання продовольства та сировинних товарів, що матиме далекосяжні наслідки для міжнародних ринків і продовольчої безпеки, зокрема зростання цін на продукти харчування та погіршення показників голоду у вразливих країнах.

Оцінити обсяги втрат експортерів зернових та олійних культур у режимі реального часу складно, однак наразі вони оцінюються у сотні мільйонів доларів США щомісяця. Без суттєвого посилення систем протиповітряної та морської оборони як український, так і міжнародний бізнес зіткнеться з критичними операційними викликами, включно з неможливістю фрахтування суден та отримання страхового покриття для суден, екіпажів і вантажів.

Палата закликає міжнародних партнерів невідкладно посилити повітряний та морський захист України з метою збереження життя цивільного населення, забезпечення безпеки критичної інфраструктури, портів, та безперервності глобальної торгівлі й ланцюгів постачання продовольства.

 

 

Теги: #україна #американська_торговельна_палата #портова_інфраструктура #чорне_море

