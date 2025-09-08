Польські активісти Greenpeace занурилися до Nord Stream із закликом не відновлювати його та розвивати ВДЕ в Європі

Активісти Greenpeace з Польщі занурилися до газопроводу Nord Stream, що пролягає на дні Балтійського моря, протестуючи проти відновлення трубопроводу та вимагаючи прискорити розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), щоб Європа стала незалежною від російського газу, повідомила пресслужба "Greenpeace Україна" в понеділок.

"Експорт викопного палива фінансує російську війну… Ідеї про відновлення газопроводу "Північний потік" неприпустимі! Необхідно раз і назавжди закрити цю дискусію й унеможливити повернення до "Північного потоку", - наводяться в повідомленні слова директорки "Greenpeace Україна" Наталії Гозак – учасниці акції.

За її словами, що незважаючи тривалу російсько-українську війну, країни Євросоюзу, , купуючи російську нафту і газ, продовжують фінансувати державу-агресора: лише торік вони заплатили за ці енергоресурси EUR22 млрд, що становить 15% військового бюджету росії.

Повідомляється, що учасники акції занурилися у води Балтійського моря неподалік місця, де майже три роки тому було підірвано газопровід. На поверхні води вони також розгорнули великий банер з написом "Ні Північному потоку, ні викопному газу" (No Nord Stream, no fossil gas. - англ.).

У 2024 році російський газ становив майже п'яту частину імпорту газу в Європейському Союзі. Він транспортується танкерами до портів у Нідерландах і Франції, звідки передається до Німеччини, де його опосередковано купує, зокрема, Польща.

В "Greenpeace Україна" підкреслили, що повна заборона імпорту викопного палива з росії має набути чинності в ЄС лише в 2027 році. І доки Європа не матиме власних відновлюваних джерел енергії, доти вона перебуватиме в небезпеці, а війна в Україні триватиме.

Активісти також виступали за кліматичну безпеку, адже під час видобутку та транспортування газу відбувається величезний викид метану – газу, 1 тонна якого в короткостроковій перспективі у 80 разів шкідливіша для клімату, ніж така сама кількість вуглекислого газу.