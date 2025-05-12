Інтерфакс-Україна
Економіка
19:32 12.05.2025

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

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Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Ідея глави Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн про введення санкцій ЄС щодо консорціуму Nord Stream 2 спрямована на недопущення будь-яких інвестицій у цей проєкт, заявила офіційний представник ЄК Паула Пінью.

"Так, Nord Stream 2 на цій стадії не функціонує, але ніколи не знаєш, як може розвиватися ситуація. Тобто введення санкцій проти всіх осіб, залучених до консорціуму, було б сигналом, що не варто навіть передбачати можливість інвестувати в Nord Stream 2. Такою є ідея, пов'язана з цими санкціями", - сказала речниця ЄК на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

На додаткове запитання про те, чи координувалося висунення цієї ідеї з адміністрацією США, Пінью відповіла, що зазвичай, висуваючи нову пропозицію щодо санкцій, ЄК, наскільки це можливо, узгоджує її з державами-членами союзу і зі Сполученими Штатами. Водночас вона не уточнила, як справи з цією пропозицією, оскільки вона "ще не викладена на папері".

"Це тільки побажання, яке голова (ЄК - ІФ-У) висловила кілька днів тому. Якщо це конкретизується в практичній пропозиції, це також буде обговорено зі Сполученими Штатами", - пояснила прессекретар Єврокомісії.

Під час виступу відеозв'язком 10 травня на нараді представників "коаліції охочих" у Києві, фон дер Ляєн сказала про можливість накласти санкції на консорціум Nord Stream 2. За словами Пінью, це могло б стати однією з опцій обмежувальних заходів, які були б у відповідь на незгоду Росії з 30-денним припиненням вогню.

На початку 2025 року Данське енергетичне агентство видало дозвіл швейцарській дочірній компанії "Газпрому" Nord Stream 2 AG на проведення робіт зі збереження газопроводу "Північний потік 2" у Балтійському морі.

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії до балтійського узбережжя Німеччини.

Влада ФРН зупинила процес сертифікації газопроводу, а США внесли проєктну компанію Nord Stream 2 AG до списку санкцій.

Обидві нитки магістралі були заповнені газом і підготовлені до роботи. Одна з ниток магістралі зазнала пошкоджень унаслідок потужних вибухів у вересні 2022 року.

Теги: #nord_stream #санкції #єс

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