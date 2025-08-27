Гелікоптер Black Hawk, на який збирали кошти чеські активісти, вже в Україні

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір.

"Гелікоптер Black Hawk UH-60 Čestmír знаходиться в Україні. Дякую всім, хто вірив у нього і зробив свій внесок. Вас було понад 20 тисяч", - йдеться у повідомленні ініціативи у соціальній мережі Х.

Зазначається, що "Чехія стала першою країною у світі, чиї громадяни передали Україні вертоліт".

Повідомляється, що у зборі коштів взяли участь і словаки. "Багато словаків також допомогли. Ми були дуже задоволені", - зазначено у дописі.

Раніше повідомлялося, що в межах ініціативи було зібрано понад 72 мільйонів чеських крон (близько $3 млн).