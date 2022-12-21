Кліматичні активісти відпиляли верхівку різдвяної ялинки у Берліні

Кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" (Letzte Generation) відпиляли верхівку різдвяної ялинки в Берліні навпроти Бранденбурзьких воріт, повідомляє Associated Press.

Два члени групи використали гідравлічний витяг та ручну пилку, щоб відпиляти двометрову верхівку з 15-метрової ялинкии. Вони також вивісили плакат із підписом: "Це лише верхівка різдвяної ялинки".

В "Останньому поколінні" заявили, що у такий спосіб активісти хотіли наголосити, що поки що Німеччина бачить лише "верхівку" кліматичної катастрофи, яка спостерігається у всьому світі. Вони закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца докладати зусиль для боротьби з глобальним потеплінням.

У Німеччині, як і в багатьох інших країнах, останніми місяцями кліматичні активісти у різних спосіб висловлювали протести проти дій уряду, зокрема блокували дороги і кидали їжу у відомі картини.