Події

12:17 21.12.2022

Кліматичні активісти відпиляли верхівку різдвяної ялинки у Берліні

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 Кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" (Letzte Generation) відпиляли верхівку різдвяної ялинки в Берліні навпроти Бранденбурзьких воріт, повідомляє Associated Press.

Два члени групи використали гідравлічний витяг та ручну пилку, щоб відпиляти двометрову верхівку з 15-метрової ялинкии. Вони також вивісили плакат із підписом: "Це лише верхівка різдвяної ялинки".

В "Останньому поколінні" заявили, що у такий спосіб активісти хотіли наголосити, що поки що Німеччина бачить лише "верхівку" кліматичної катастрофи, яка спостерігається у всьому світі. Вони закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца докладати зусиль для боротьби з глобальним потеплінням.

У Німеччині, як і в багатьох інших країнах, останніми місяцями кліматичні активісти у різних спосіб висловлювали протести проти дій уряду, зокрема блокували дороги і кидали їжу у відомі картини.

Теги: #німеччина #ялинка #активісти

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