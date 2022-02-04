Минулого року задокументовано понад сотню випадків переслідування за громадську діяльність - Центр прав людини ZMINA

Правозахисники зафіксували понад сотню випадків переслідування громадських активістів в Україні у 2021 році, найбільш поширеними були спроби залякування, знищення майна та фізичне насильство.

"Загалом за 2021 рік ми зафіксували і задокументували 108 випадків переслідування за громадську діяльність на підконтрольній Україні території", - повідомила дослідник Центру прав людини ZMINA Анастасія Москвичова у п'ятницю на пресконференції в Києві, презентуючи моніторингову доповідь на тему "Становище правозахисників та громадських активістів в Україні у 2021 році".

За її словами, це трохи більше, ніж у 2020 році, коли було задокументовано 101 інцидент, у 2019 році було зафіксовано 53 таких випадки.

"Серед задокументованих випадків найбільш поширеними були спроби залякування активістів – 27, знищення або пошкодження їхнього майна – 4 та фізичні напади на них – 20 випадків", - наголосила Москвичова.

Правозахисниця наголосила, що проблемою залишається безкарність за погрози фізичною розправою. "Це фіксують рік у рік. У 2021 році нам не відомо жодного випадку, щоб зловмисників було притягнуто до відповідальності за такі дії", - додала вона.

За словами Москвичової, йдеться про погрози, що надходять на пошту громадських активістів, у соцмережах, в усній формі.

Вона також повідомила, що до суду передано дві справи, які були пов'язані з фізичним насильством щодо громадських активістів - щодо побиття активістки з Дніпра та підпалу автомобіля активістки з Київської області.

"Обидві постраждалі говорять про замовний характер злочинів проти них, але замовників не встановлено", - додала Москвичова.

"У інших справах, які стосуються фізичного насильства щодо активістів, ще триває слідство", - повідомила дослідник Центру ZMINA.

"Немало випадків, які ми описали у доповіді, мали ознаки дискредитаційної компанії – 12 та незаконного юридичного переслідування – 7. П'ять інцидентів можна розцінювати як перешкоджання діяльності громадських організацій", - сказала правозахисниця.