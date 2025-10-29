Інтерфакс-Україна
18:07 29.10.2025

Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

Міністерство закордонних справ України вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, підготовленої відповідно до резолюції Ради ООН з прав людини.

"Доповідь є черговим вагомим свідченням грубих і системних порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, вчинених РФ на території України. Комісія документально підтвердила численні факти невибіркових і навмисних атак російських збройних сил проти цивільних людей та об’єктів цивільної інфраструктури, катувань, нелюдського поводження, сексуального насильства, незаконних затримань і депортацій, зокрема дітей. Зібрані докази свідчать про цілеспрямовану політику, яка може становити злочини проти людяності", - йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому у середу на сайті відомства.

У документі зазначається, міністерство підтримує висновки Комісії про необхідність забезпечення невідворотності відповідальності за всі зафіксовані злочини. "Російська Федерація має негайно припинити напади на цивільних, практику депортацій і примусових переміщень, а також жорстоке та нелюдське поводження з громадянами України на тимчасово окупованих територіях", - додали у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство закликає міжнародну спільноту посилити підтримку України в документуванні злочинів, захисті жертв та забезпеченні справедливості.

"Важливо, щоб усі зібрані Комісією матеріали були використані в рамках міжнародних і національних судових процесів для притягнення Російської Федерації до відповідальності. Україна переконана, що реалізація рекомендацій Комісії сприятиме відновленню справедливості для всіх постраждалих, зміцненню міжнародного правопорядку та недопущенню повторення подібних злочинів у майбутньому", - резюмували у МЗС України.

