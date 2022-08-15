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14:09 15.08.2022

У Києві 75% шкіл готові до навчання офлайн, але рішення ухвалюватимуться індивідуально з урахуванням питань безпеки – начальник столичної поліції

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У Києві 75% шкіл готові до навчання офлайн, але рішення ухвалюватимуться індивідуально з урахуванням питань безпеки – начальник столичної поліції

Абсолютна більшість шкіл у Києві готова до навчання офлайн, але рішення про формат проведення уроків прийматимуть керівники навчальних закладів з урахуванням безпекової ситуації, зазначає керівник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський.

"На території Києва близько тисячі навчальних закладів державної власності – 422 освітні заклади та 540 дошкільних закладів. У кожному районі створено комісії з підготовки навчальних закладів до навчального року, до комісії входять поліцейські ювенальної превенції", - розповів Вигівський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив: "На сьогодні перевірено всі школи. Фактично, за тією інформацією, яку я маю, 75% готові до навчання в режимі офлайн".

Водночас, як наголосив начальник столичної поліції, все залежатиме від безпекової ситуації, а "рішення – онлайн- чи офлайн-навчання – прийматимуть керівники конкретних навчальних закладів".

"Треба індивідуально підходити до кожному об'єкта. Чітко визначити алгоритм дій під час тривоги і можливість використання укриттів, які розташовані не в самому приміщенні школи. На 100% ППО не може захистити зараз навіть у Києві. Звісно, є певні ризики, з огляду на те, куди і як ворог б'є – ніхто не гарантує, що завтра не прилетить у школу", - сказав Вигівський.

Він підсумував: "Це взагалі не питання поліції. Але моя особиста думка, якщо ми говоримо безпосередньо про освіту дітей, – то краще офлайн-навчання, а якщо говоримо про безпеку – то онлайн".

Теги: #школи #оффлайн

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