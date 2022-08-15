Керівник поліції Києва: потенційно в столиці ворожих агентів може бути багато, але кримінальний елемент максимально під контролем правоохоронців

Ексклюзивне інтерв'ю керівника ГУ Нацполіції Києва Івана Вигівського агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

Нещодавно у Києві затримали ворожого агента за організацію замовних вбивств керівника ГУР МО та міністра оборони. Питання про співпрацю поліції з СБУ: чи налагоджена вже вона належним чином у порівнянні з довоєнним часом, зокрема у виявленні та затриманні ДРГ, яких до війни, як з'ясувалося, було дуже багато в столиці?

Взаємодія з СБУ була і раніше, ми дуже часто спілкуємося і разом відпрацьовуємо певні матеріали. Оперативники СБУ в більшості випадків "реалізовують" злочини, які відносяться до підслідності органів Національної поліції. Тому, якщо порівнювати взаємодією до війни та зараз – гірше точно не стало, співпраця триває.

Після вторгнення російського агресора на територію нашої держави всі силові структурі, принаймні, з того, що я бачу по Києву, об'єдналися, згуртувалися, йде постійний обмін інформацією.

Стосовно ДРГ – це фактично підслідність СБУ. У перші дні війни ми створили в Головному управлінні і на території кожного району Києва групи з числа оперативників нашого главку, районних управлінь і постійно займалися роботою по виявленню осіб, які можуть надавати інформацію ворогу.

В кожному районі був розподіл на сектори, ми налагодили спілкування з представниками ОСББ, з тими місцевими мешканцями, хто залишився в Києві. Люди дуже нам допомогли виявляти підозрілих осіб. І сьогодні ця вся робота продовжується, хоча місто вже живе майже в такому ритмі, як до війни.

За час війни у Києві затримано 313 потенційних учасників 23-х ДРГ. Звісно, не всі факти знайшли своє підтвердження, але ці 313 осіб, які пройшли через обліки, передані СБУ. Спецслужба далі вже займалася їх документуванням.

Сьогодні у нас 10 оперативних груп працюють саме на виявлення ДРГ.

Як була отримана інформація конкретно по цьому злочину із замовленням вбивства керівників воєнного керівництва України?

По цьому злочину оперативна інформація була від СБУ. Оскільки слідство триває, не можу розголошувати деталі, скажу в загальному: СБУ звернулася з цією інформацією до нас, так як це підслідність Нацполіції. Була задокументована діяльність громадянина, який прибув з підконтрольної рф території, завербував громадянина для вчинення "пробного злочину" та потім, вже в процесі розслідування, стало відомо, що в нього було замовлення на цих посадових осіб.

Потенційно в Києві ворожих агентів багато?

Потенційно може бути і багато. Але для скоєння злочинів потрібна підготовка, певні можливості - це все не так просто. Можливо, хтось собі якісь ідеї і виношує, але реалізувати їх складно. Бачите, один "спеціаліст" хотів це зробити і був задокументований.

Тому кримінальний елемент максимально знаходиться під контролем як органів поліції, так і інших правоохоронних органів.

А стосовно того, що в Києві та загалом в нашій державі є люди, які, скажімо так, мають "інші погляди", це дійсно має місце.

Який масив воєнних злочинів, скоєних військовими рф як на території столиці, так і області, розслідують поліцейські Києва?

Після вторгнення ворога на територію нашої держави ми долучилися до документування злочинів рф та у складі зведених груп фіксували наслідки війни не тільки у Києві, а й у Київський області. Розслідували 347 кримінальних проваджень. В основному по ст. 110 КК – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, та ст. 438 КК – порушення законів та звичаїв війни. Ці злочини також підслідні органам СБУ, але з урахуванням тієї кількості злочинів, яка вчинялась, ракетних обстрілів, ми також долучилися до розслідування.

Главку було доручено розслідувати злочини на території Київської області – це Гостомель, Мощун, Горенка. Ці злочини розслідувала саме Нацполіція.

Процесуальні дії по цих справах вже завершені?

Був проведений величезний обсяг роботи, майже 2 тис. оглядів місця події, вилучено 760 речових доказів, допитано 1993 потерпілих, майже 550 свідків, призначено більше 330 експертиз. Деякі з них ще на даний час тривають.

Також за результатами реалізації повідомлено про підозру 6 громадянам України за ст. 111 КК – державна зрада. Ще 23 особи підозрюються в колабораційній діяльності, ще 8 – в виправдуванні російської агресії. 8 кримінальних проваджень розслідувалось, 7 вже направлені до суду.

В максимально стислі терміни слідчі проводять досудове розслідування і скеровують такі провадження до суду.

Крім того, поліція Києва розслідує справи відносно осіб, які вчинили злочини на окупованих територіях. Так, слідчим управлінням в Києві повідомлено про підозру в держзраді та колабораційній діяльності депутату Херсонської облради. Він добровільно перейшов на бік ворога, зайняв посаду заступника керівника військово-цивільної адміністрації Херсонської області у незаконно створеному органі влади, виступав з ініціативою початку митного оформлення товарів на Херсонській митниці с зайняттям посади голови так званої Херсонської митниці.

Повідомлено про підозру в колабораційній діяльності особі, яка є головою обласної комісії з проведення референдуму на території Херсонської області.

Ці провадження розслідуються у порядку спеціального досудового розслідування, тобто через рішення суду заочно особам оголошено підозри, вони оголошені в розшук.

Також вже скерований до суду обвинувальний акт відносно громадянина за виправдовування російської агресії. Цей чоловік працював на казенному підприємстві спеціального приладобудування "Арсенал" і пропагував "руський мир" серед колективу заводу.

Яка частина справ по воєнних злочинах, скоєних в Києві та області, може буде передана у міжнародні інстанції?

В ході документування таких злочинів відбиралися певні речові докази, покази свідків, які в подальшому дійсно можуть бути використані в рамках міжнародного співробітництва і притягнення до відповідальності рф у міжнародних судах як країни-агресора.

Що стосуються міжнародного співробітництва під час розслідування – у нас були представники інших держав, зокрема, французькі експерти брали участь в документуванні злочинів рф у Київській області. Всі ці докази знаходяться у матеріалах кримінальних проваджень і за необхідністю будуть надані міжнародним судам за рішенням Офісу генпрокурора.

Як швидко весь масив воєнних злочинів може були розслідуваний?

Ми націлені на те, щоб якомога швидше розслідувати воєнні злочини і передавати справи до суду, але повинні дотримуватися процесуальних норм. Проведення відповідних експертиз трохи відтерміновує направлення проваджень до суду, а загалом так, максимально оперативне розслідування.

Наприклад, по злочинах, які стосуються порушення правил та звичаїв ведення війни, ми звернулися до Міністерства оборони для того, щоб були надані від них відомості, яка саме військова частина, підрозділ, здійснював обстріли. Після отримання такої інформації максимально оперативно завершується розслідування.

У нас близько 14 епізодів такої злочинної діяльності по Гостомелю, наразі погоджуються підозри у прокуратурі.

Мова йде про встановлення російських військових, які безпосередньо скоїли воєнні злочини у Гостомелі?

Так. Ці епізоди стосуються й населених пунктів, де вбивали мирних громадян.

Чи є хтось з російських військових - фігурантів справ, підслідних главку - фізично в Україні?

Ні, поки що все заочно. Ви ж бачите, таких випадків не дуже багато. В Полтавській області був судовий процес і в Київський.

Фактично на території Києва росіян не затримували – вони не змогли зайти, хоча постійно обстрілювали місто.

Давайте поговоримо про зрадників серед самих поліцейських.

Зрадників і колаборантів серед особового складу поліції Києва не виявлено. Жодного. Це і за нашою інформацією, і за інформацією внутрішньої безпеки, і ДБР, і СБУ.

Були відповідні перевірки десь до відносно 20 осіб щодо яких мали оперативну інформацію, але всіх перевірили, в тому числі із застосуванням поліграфа – не підтвердився жоден факт.

Деякі поліцейські столиці у перші дні війни злякалися захоплення міста і самовільно залишили місце несення служби, це так?

Так, з початку війни окремі поліцейські Києва не прибули до підрозділів за місцем проходження служби, фактично, самовільно залишили місце служби.

Скільки таких поліцейських?

В цифрах це досить невелика кількість. Всього було звільнено 87 поліцейських, які не прибули на місце служби. Якщо брати увесь штат, а загалом штатна чисельність 9 тис. 200, то це менше 1%.

Деяка частина цих поліцейських – жінки з маленькими дітьми, і в таких випадках ми поставилися з розумінням – вони захищали свої сім'ї. Дехто з них виїхав з України у перші дні війни. Ми дали їм можливість звільнитися потім за власним бажанням.

Звільнено за дисциплінарним статутом за самоусунення від виконання обов'язків 76 поліцейських. Загалом ми проводили службове розслідування по кожному, детально вивчали кожну ситуацію, тому що в поліції Києва працюють люди, які проживають в Київській, Чернігівській, Сумській областях. У момент початку бойових дій деякі з тих, хто працюють за графіком "добу через дві" знаходились за місцем мешкання, елементарно не могли дібратися до місця служби.

З урахуванням ситуації, яка трапилася в деяких областях, де тимчасово окуповані території, ми почали приймати на службу в поліцію Києва співробітників з інших областей. Всі вони також проходять відповідну перевірку внутрішньою безпекою, інспекцією, кожен з них проходить і поліграф. Деяких на службу не приймаємо, але це досить невеликий відсоток – до 5% від загальної кількості поданих рапортів.

З інших регіонів загалом перевелося і вже призначено в штат близько 250 осіб.

Скільки поліцейських Києва зараз задіяні безпосередньо в бойових діях?

Ця цифра постійно змінюється. Деякі поліцейські увійшли у зведений загін "Сафарі". На сьогоднішній день 69 наших співробітників знаходяться на фронті – це Авдіївка, Краматорськ. Крім того, зараз 21 поліцейський "КОРДу" буде направлений в зведений загін на південь нашої держави.

Вірю і сподіваюся, що такого не станеться, але гіпотетично: у разі повторного наступу рф з півночі не буде тих, хто залишить місце служби, зіллє інформацію або перейде на бік ворога? Ви можете сказати, що довіряєте поліцейським столиці?

Так, довіряю. Бо у нас не було зрадників і на момент початку війни, хоча ФСБ рф до вторгнення проводили колосальну роботу, сподівалися, що в них тут значна підтримка і зустрічати будуть "хлібом-сіллю".

24 лютого о 5 ранку було оголошена бойова тривога, всі поліцейські зібралися в територіальних підрозділах, потім було прийнято рішення про знаходження за місцями дислокації, всі облаштували побут, харчування й фактично жили в підрозділах. Вивезли дружин-дітей і займалися роботою. Не було ніяких панічних настроїв, якихось зривів - всі виконували свою роботу.

Ми розуміли, що, з урахуванням того, що більшість киян виїхала, залишила свої домівки, міг бути сплеск крадіжок, мародерства. Але поліція системно підійшла до цього напрямку і запобігла таким речам.

Плюс була значна присутність поліції на вулицях. Ми посилили патрулювання полками поліції особливого призначення, навіть взяли інкасаторські автомобілі і обклеїли їх нашими розпізнавальними знаками. Ці машини їздили по місту і регулювали важливі безпекові процеси.

В перші дні було дуже важливо налагодити з комунікацію з ТРО, ЗСУ. По місту спорудили 222 блокпости. Потім ми їх структурували, військові визначили конкретні місця, було прийняте відповідне рішення командуючого Збройних сил и командуючого оборони Києва.

Зараз кияни можуть почуватися відносно захищеними?

В тому, що стосується поліції, так. У нас вже є чітко напрацьовані алгоритми, ми розуміємо, як діяти у випадку ворожих загроз.

Майже щодня з'являється інформація про продаж гумдопомоги, факти шахрайства, пов'язані з волонтерською діяльністю. Наскільки великий масив оперативної інформації щодо реального/потенційного скоєння цих огидних злочинів?

Це дуже зухвалі злочини і, на жаль, вони досі мають місце. Таких осіб навіть важко людьми назвати, мабуть, людяність у них взагалі відсутня – наживатися на сльозах і горі людей – цьому немає ніяких пояснень.

Коли активно почалось надходження гуманітарної допомоги, ми звернули увагу на всі можливі волонтерські організації, фактично з першого дня взяли їх діяльність під контроль. Потік інформації справді великий – ми відслідковуємо відкриття нових громадських організацій, благодійних фондів, ретельно перевіряємо усі повідомлення щодо волонтерів. Багато з них мають підтвердження, що донати використовують шахраї.

Сказати, що це масове явище, не можу. Якщо брати по Києву, то це досить невелика кількість злочинів.

Наприклад, військові замовили бронежилети. Організація, яка займалася цим привезла більшу кількість, ніж треба, тобто заявка була фейкова. Починаємо розбиратися, виявляється, що ці особи самі на території іншої держави роблять бронежилети і намагаються "окупити" їх.

Є випадки крадіжки "гуманітарки", навіть продуктові набори продавали. Була інформація, що по деяким магазинам і супермаркетам реалізовувалася ця продукція. Все перевіряли, встановлювали походження продукції.

Саме болюче, як на мене, це те, що стосується дітей. Нещодавно ми припинили діяльність так званого кол-центру по збору коштів нібито на лікування дітей. Мабуть, це найбільш аморальне – оператори закликали громадян вносити благодійні внески, пояснюючи, що ці гроші так потрібні діткам на лікування, а насправді ці кошти присвоювали.

Шахраї були у всі часи, зараз вони пристосовуються до обставин воєнного сьогодення.

Як можна охарактеризувати криміногенну ситуацію в столиці зараз? Рівень злочинності (вуличної, майнової) вже повернувся до довоєнного?

У квітні десь наполовину зменшилась реєстрація злочинів по Києву у порівнянні з минулим роком, а в липні на 26% менше.

Зменшилась кількість тяжких і особливо тяжких злочинів. Значний вплив мало і те, що у воєнний час були внесені зміни до Кримінального кодексу і відповідальність за вчинення крадіжок посилена.

Кількість вбивств й тяжких тілесних теж зменшилася. Наполовину менше стало вуличних злочинів – розбоїв, грабежів.

Також майже на 50% менше крадіжок. Це зокрема пов'язано за тим, що "евакуювалися" з Києва особи, які вчиняли ці злочини. Декілька місяців тому вони почали повертатися до свого "ремесла" і були затримані. Раніше, до посилення відповідальності, крадіжка була нетяжким злочином, суд не обирав запобіжний захід, а зараз вони отримують тримання під вартою і можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Щодо незаконного заволодіння транспортними засобами – тут зменшення на 40%. Перші місяці війни таких злочинів майже не було, бо по-перше, блокпости, а по-друге, комендантська година – далеко не заїдеш на чужій машині.

Ми збільшили присутність поліції у столиці і це впливає на зниження рівня вуличної злочинності. Кожного дня заступає на службу по місту 254 автопатруля, окремо є групи по сімейних конфліктах, 20 груп поліції особливого призначення працюють постійно, 113 піших нарядів, велопатрулі, посилено наряди і пропускний режим на залізничному вокзалі, 52 наряди постійно працюють в метрополітені Києва.

Чи повертається та обліковується зброя, видана поліцією у перші дні війни громадянам для захисту країни?

В перші дні війни поліція Києва видала більше 6,5 тис. одиниць зброї. Ми видавали її по обліках, все записувалося у журналах.

У березні був наказ МВС про затвердження порядку отримання зброї і всім громадянам, кому зброя була видана, повідомили про необхідність прибути, отримати відповідні довідки - ця зброя була облікована.

Із загальної кількості отриманою киянами зброї близько 1 тис. одиниць було повернуто, решта зараз знаходиться на обліку.

Друга категорія – це зброя, яка видавалася не органами Нацполіції. Зараз стоїть питання створення єдиного реєстру обігу зброї, воно потребує законодавчого врегулювання, це дозволить зробити інвентаризацію зброї, яка знаходиться на руках у українців.

182 факти незаконного поводження зі зброєю було у минулому році, в цьому – 365, бачимо, що це значне зростання і проблема.

Увагу акцентуємо на оперативній закупівлі зброї, якщо хтось продає-міняє. Трофейну зброю також вилучаємо.

Загалом з незаконного обігу за період війни ми вилучили 433 одиниці вогнепальної зброї, 11 гранатометів, 9 кулеметів, 187 автоматів, 145 пістолетів та більше 73 тис. боєприпасів, в том числі 212 гранат. У більшості випадків зброю вилучаємо на блокпостах.

На початку повномасштабної війни рішення про видачу зброї було правильним, це допомогло захистити столицю від ворога. І росіяни, і ДРГ, які тут були, побачили, що відбувається в Києві, зрозуміли, що по них будуть стріляти з кожного кутка і з кожного вікна, аби захистити свої сім’ї, свою рідну землю. І навіть ті, хто планував диверсійну діяльність – принишкли, бо ніхто не хотів отримати кулю.

Що буде далі зі зброєю – будемо розбиратися, регулювання обігу і створення єдиного реєстру вкрай необхідне.

Наскільки частими стали злочини із застосуванням зброї?

Задокументовано 43 злочини з початку року. Це із травматичної, в тому числі. Але здебільшого мова йде про побутові злочини та хуліганства.

З урахуванням психологічно нестійкого стану українців в умовах війни та ПТСР чи є сенс легалізації зброї для самозахисту?

Позиція, визначена міністром внутрішніх справ, думаю, правильна. По-перше, якщо і буде видана вогнепальна зброя, то короткоствольна – пістолети. По-друге, звісно, все це ще потрібно опрацьовувати. Зробити певну інвентаризацію, реєстр, про який я вже сказав, і тоді можна буде про щось конкретне казати.

На мій погляд, ще потрібен час це все впорядкувати.

Щодо психологічної готовності. При видачі зброї людей повинні якісно перевіряти психіатри, наркологи. Загалом необхідно дуже ретельно та виважено підходити до цього питання.

Тобто, навряд чи до кінця цього року це питання буде врегульоване?

Не готовий сказати, але думаю, що ні. Не варто поспішати.

Розкажіть про перевірки шкіл та інших учбових закладів столиці на предмет наявності укриття, умов проведення занять офлайн та безпеки в цілому. В процентному співвідношенні скільки шкіл Києва готові забезпечити учням безпеку під час повітряної тривоги?

На території Києва близько тисячі навчальних закладів освіти державної власності – 422 освітніх закладів та 540 дошкільних закладів.

В кожному районі створені комісії щодо підготовки закладів освіти до навчального року, в комісії входять поліцейські ювенальної превенції.

На сьогоднішній день перевірено всі школи. Фактично, за тою інформацію, яка в мене є, 75% готові до навчання в режимі офлайн.

Менше з тим, все буде залежати від безпекової ситуації, як воно буде розвиватися, і рішення – онлайн чи офлайн навчання – будуть приймати керівники конкретних навчальних закладів.

Треба індивідуально підходити по кожному об'єкту. Чітко визначити алгоритм дій під час тривоги і можливість використання укриттів, які знаходяться не в самому приміщенні школи.

На 100% ПВО не може захистити зараз навіть в Києві. Звісно, є певні ризики, що з урахуванням того, куди і як ворог б'є – ніхто не гарантує, що завтра не прилетить в школу.

Це загалом не питання поліції. Але моя особиста думка, якщо ми говоримо безпосередньо про освіту дітей – то краще офлайн-навчання, а якщо говоримо про безпеку – то онлайн.

Перевірки ТЦ та інших закладів масового скупчення щодо алгоритму дій під час повітряної тривоги завершені?

У нас 71 ТРЦ на території Києва, були нарікання, що керівництво і адміністрації під час повітряної тривоги не реагують зовсім, людей не виводять, а у нас є жахливі приклади у Кременчуці та "Ретровіль" в Києві на початку березня.

Так, ми проводили роботу в керівниками ТРЦ, довели інформацію про необхідність під час повітряної тривоги переміщати людей до безпечних місць.

Не можу сказати, що такі перевірки можуть бути завершені доки йде війна, все це тримається на контролі.

В кожному ТРЦ є укриття?

Звісно, не в кожному. Але керівництво та персонал ТРЦ повинні повідомляти людям, де найближче укриття чи бомбосховище.

Якщо у ТРЦ немає укриття, а він працює під час тривоги – це "адмінка"?

Це спірне питання.

Це так само, як з відсутністю відповідальності за порушення комендантської години.

Пропозиції про внесення змін до адмінкодексу були, але поки це не вирішено на законодавчому рівні.

Відповідальності за порушення тиші під час "повітряної тривоги" теж немає? Що робити з тими, хто порушує допустимий рівень тиші, продовжуючи будівельні робити, із сусідами, які роблять ремонт у цей час?

Порушення допустимого рівня тиші у нічний час – це адміністративна відповідальність, а вдень ніякої відповідальності вони не несуть.

Можна викликати поліцію, провести профілактичну роботу попросити поважати інших і не спричиняти додатковий стрес.

Чи закриті наразі всі нічні заклади столиці?

Так, всі нічні заклади і клуби закриті. Ми проводили перевірки і це дало результат. Але не виключаю, що підпільно щось і може працювати.

Чи доречно вручати порушникам повістки в військкомат під час таких перевірок, оскільки захист країни від ворога не має нічого спільного з покаранням апріорі?

Ми таку ініціативу проявили, бо в середньому щоденно доставляли до 200 осіб для перевірки в підрозділи поліції за порушення комендантської години і відразу відпускали, оскільки відповідальності ніякої немає.

Тому переговорили з військоматами і такі перевірки з врученням повісток трохи "збили" кількість порушників комендантської години.

Ці повістки були з метою уточнення військового обліку, не мобілізації і не покарання, і вручали їх представники військкомату, не поліцейські.

Так, звісно, я згоден, це не повинно бути покаранням, людина повинна сама хотіти захищати свою державу. Але, думаю, що десь 90% тих, хто порушує комендантську годину – це ті, хто навряд чи хоче захищати свою державу.

Окрім встановлення відповідальності за порушення комендантської години, які ще законодавчі зміни треба прийняти невідкладно в тих сферах, які стосуються правопорядку?

Одне з питань, яке треба розглянути – це відповідальність за проведення масових заходів. У воєнний час заборонено проведення будь-яких акцій.

Ми розуміємо, що деякі політичні сили під час війни можуть спекулювати на цьому і намагатися розхитувати ситуацію.

Немає чіткої законодавчої норми щодо відповідальності за проведення масових заходів під час воєнного стану. Це треба вирішити на законодавчому рівні.

Питання обігу зброї потребує врегулювання, про що я казав.

За порушення комендантської години хоча б штраф необхідно передбачити. І, можливо, є сенс прописати відповідальність за роботу будівництва під час сигналу повітряної тривоги. А поки що ці моменти на совісті людей тримаються і на повазі один до одного у час війни в Україні.