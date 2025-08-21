Інтерфакс-Україна
Події
14:42 21.08.2025

JYSK відкрив оновлений магазин у Борисполі

1 хв читати
JYSK відкрив оновлений магазин у Борисполі

Міжнародна мережа магазинів товарів для дому JYSK відкрила у четвер оновлений магазин у Борисполі у ТЦ "Аеромол", повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми раді презентувати нашим покупцям у Борисполі магазин у новому форматі. Він став більш сучасним, простим для навігації та приємним для покупок. Ми впевнені, що оновлений JYSK допоможе нашим клієнтам ще легше створювати затишок удома", — коментує генеральний директор JYSK в Україні Євген Іваниця.

Магазин у Борисполі, єдиний на даний момент у місті, вперше відчинив свої двері для покупців 26 липня 2018 року. Оновлений згідно сучасним стандартам компанії магазин має площу 911 кв. м, склад 156 кв. м, соціальна зона для працівників - 50 кв. м.

Сьогодні в Україні працює 109 магазинів JYSK у 37 містах та інтернет-магазин jysk.ua. Штат співробітників компанії в Україні – понад 800 чоловік.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.

Теги: #jysk #бориспіль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 24.07.2025
JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

19:55 19.06.2025
JYSK відкрив новий магазин у Дніпрі

JYSK відкрив новий магазин у Дніпрі

13:00 10.06.2025
У Борисполі у зв’язку з безпековою ситуацією скасовані всі масові заходи

У Борисполі у зв’язку з безпековою ситуацією скасовані всі масові заходи

18:53 05.06.2025
JYSK відкрив новий магазин у Житомирі та оновив об'єкт у Хмельницькому

JYSK відкрив новий магазин у Житомирі та оновив об'єкт у Хмельницькому

09:30 03.06.2025
МА "Бориспіль" отримає технічну допомогу від Корейського агентства (KOICA)

МА "Бориспіль" отримає технічну допомогу від Корейського агентства (KOICA)

12:14 15.05.2025
JYSK відкрив новий магазин у черкаському Будинку торгівлі

JYSK відкрив новий магазин у черкаському Будинку торгівлі

14:46 27.03.2025
Hesburger відкриває харчове виробництво та складський центр у Борисполі за EUR7,3 млн

Hesburger відкриває харчове виробництво та складський центр у Борисполі за EUR7,3 млн

01:07 22.02.2025
Одна людина загинула внаслідок атаки ворожого дрона в Бориспільському районі - ОВА

Одна людина загинула внаслідок атаки ворожого дрона в Бориспільському районі - ОВА

00:55 22.02.2025
Одна людина загинула внаслідок атаки ворожого дрона в Бориспільському районі - ОВА

Одна людина загинула внаслідок атаки ворожого дрона в Бориспільському районі - ОВА

15:18 13.02.2025
Керівництво аеропорту "Бориспіль" обговорило з лоукостером Wizz Air оперативне відновлення авіаперевезень

Керівництво аеропорту "Бориспіль" обговорило з лоукостером Wizz Air оперативне відновлення авіаперевезень

ВАЖЛИВЕ

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

ОСТАННЄ

У ЄС не згодні із санкціями США щодо суддів МКС

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

У Мукачеві вже 16 постраждалих, рятувальники локалізували пожежу на підприємстві

Українця – ймовірного учасника підриву "Північних потоків" - екстрадують до Німеччини

Посадовець ТЦК на Одещині за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в "Ударі"

В Україні найближчими днями дощі, грози, в окремих районах – град і шквали

Шмигаль щодо запуску Defence City: Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння

Парламент ухвалив закони про спецрежим Defence City

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА