JYSK відкрив оновлений магазин у Борисполі

Міжнародна мережа магазинів товарів для дому JYSK відкрила у четвер оновлений магазин у Борисполі у ТЦ "Аеромол", повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми раді презентувати нашим покупцям у Борисполі магазин у новому форматі. Він став більш сучасним, простим для навігації та приємним для покупок. Ми впевнені, що оновлений JYSK допоможе нашим клієнтам ще легше створювати затишок удома", — коментує генеральний директор JYSK в Україні Євген Іваниця.

Магазин у Борисполі, єдиний на даний момент у місті, вперше відчинив свої двері для покупців 26 липня 2018 року. Оновлений згідно сучасним стандартам компанії магазин має площу 911 кв. м, склад 156 кв. м, соціальна зона для працівників - 50 кв. м.

Сьогодні в Україні працює 109 магазинів JYSK у 37 містах та інтернет-магазин jysk.ua. Штат співробітників компанії в Україні – понад 800 чоловік.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.