Інтерфакс-Україна
Події
19:55 19.06.2025

JYSK відкрив новий магазин у Дніпрі

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JYSK відкрив новий магазин у Дніпрі

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK у четвер відкрила новий магазин у ТРЦ "Караван" - одному з найбільших торгово-розважальних центрів Дніпра, повідомили у пресслужбі рітейлера.

"Ми раді бути ще ближчими до наших покупців у Дніпрі. ТРЦ "Караван" — популярне місце, яке щодня відвідують тисячі жителів міста. Новий магазин JYSK зробить якісні товари для дому ще доступнішими", - зазначив Євген Іваниця, Country Director JYSK в Україні.

Відкриття цього магазину, який став 109-м у мережі в Україні, підтверджує стратегічний курс компанії на розвиток та розширення присутності навіть в умовах воєнного часу.

Торгова площа магазину за адресою вул. Нижньодніпровська, 17 становить 1069 кв. м, також передбачено 192 кв. м складського простору з обладнанням висотою 5 м та офісні приміщення площею 32 кв. м. Магазин оформлено відповідно до концепції Store Concept 3.0, що передбачає сучасний інтер’єр, зручну навігацію та зону натхнення для покупців.

Наразі JYSK працює у 37 містах України. Крім того, функціонує інтернет-магазин jysk.ua.

Штат співробітників компанії в Україні – понад 800 чоловік.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.

Теги: #дніпро #jysk

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