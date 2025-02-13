Інтерфакс-Україна
Події
15:18 13.02.2025

Керівництво аеропорту "Бориспіль" обговорило з лоукостером Wizz Air оперативне відновлення авіаперевезень

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Керівництво аеропорту "Бориспіль" обговорило з лоукостером Wizz Air оперативне відновлення авіаперевезень

Керівництво Міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль" в Будапешті провело перемовини з представниками європейського лоукостера Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору, повідомила пресслужба державного підприємства.

"З 11 по 13 лютого 2025 року делегація аеропорту «Бориспіль» провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером Wizz Air в їх штаб-квартирі в Будапешті. Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень  зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору", - ідеться в повідомленні МА "Бориспіль" у фейсбуці в четвер.

Йожеф Вараді підтвердив, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок, ідеться в повідомленні.

Топменеджмент аеропорту змістовно поінформував керівників авіакомпанії про операційну готовність аеропорту, стан інфраструктури, аеродрому, терміналів, техніки з наземного обслуговування літаків, заходів із підтримання сертифікаційних вимог, кваліфікації персоналу та забезпечення безпеки.

Наступним кроком стане візит делегації авіаперевізника до Києва для проведення аудиту безпосередньо в аеропорту, повідомила пресслужба МА "Бориспіль".

"Це ще один необхідний етап, який наближає нас до перезапуску польотів. Кожного дня ми працюємо над тим, щоби бути готовими оперативно розпочати приймати рейси, обслуговувати пасажирів та вантаж, знову зв’язати Україну та українців зі світом. І робити це все якісно та безпечно", - процитувала пресслужба МА "Бориспіль" гендиректора аеропорту Олексія Дубревського.

За його словами, найважливішим чинником є готовність авіакомпаній.

У пресслужбі МА "Бориспіль" нагадали, що напередодні переговорів, гендиректор Wizz Air Йожеф Вараді завив агентству Reuters про готовність авіакомпанії до відновлення польотів до Києва протягом декількох тижнів з моменту настання миру. Wizz Air планує запустити польоти за 30 напрямками, а протягом шести місяців довести їх до 60. Таким чином, лоукостер планує перевезти 5 млн. пасажирів протягом першого року роботи на українському ринку.

Теги: #авіаперевезення #бориспіль #аеропорт #wizz_air

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