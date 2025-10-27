Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово закрили через невідомі повітряні судна - ЗМІ

Міжнародний аеропорт Вільнюса (Литва) третю добу поспіль і вчетверте цього тижня тимчасово закривався через повітряні судна, що летіли у напрямку аеропорту, повідомляє національний мовник LRT.

"Спочатку повідомлялося, що аеропорт буде закритий з 21:42 до 01:40, пізніше час закриття перенесли до 03:40. Деякі рейси були перенаправлені до Каунаса та Риги. Зокрема, літак "airBaltic" із Мюнхена, який мав приземлитися у Вільнюсі, був перенаправлений до Риги, а рейс "Ryanair" з Мілана – до Каунаса. Загалом через закриття аеропорту постраждало щонайменше 15 рейсів", - йдеться в повідомленні.

Державна служба охорони кордону (VSAT) повідомляє, що у зв’язку із запущеними повітряними суднами тимчасово закрито прикордонні пункти з Білоруссю. "Починаючи приблизно з 22:10, через повітряні судна, що прилетіли з Білорусі до Литви, тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів та осіб через прикордонні пункти Медінінкай та Шальчінінкай", – йдеться у повідомленні VSAT.

"В цілому цього тижня через повітряні судна постраждало приблизно 95 рейсів та майже 14 тисяч пасажирів", - зазначається на порталі.

За словами керівника Національного центру управління кризами (NKVC) Вілмантаса Віткаускаса, цього року зафіксовано один із найбільш інтенсивних сплесків запуску повітряних суден.

