09:47 06.11.2025

Аеропорт Ганновера призупиняв роботу через дрон – ЗМІ

Аеропорт німецького міста Ганновер (HAJ) у федеральній землі Нижня Саксонія був змушений ввечері в середу, 5 листопада, призупинити роботу на 45 хвилин через виявлений неподалік від нього дрон, повідомляє Deutsche Welle.

У поліції повідомили, що це сталося після того, як пілоти авіалайнера, що заходив на посадку, побачили БПЛА і повідомили про нього співробітникам аеропорту. За попередніми даними, дрон літав над прилеглою промисловою зоною.

Через це три літаки довелося перенаправити в інші аеропорти. Зокрема, лайнер, що виконував рейс з Франкфурта-на-Майні, був направлений до Гамбурга (152 км від Ганновера). Решта були змушені здійснювати зльоти та посадки із затримками.

Аеропорт Ганновера став третім менш ніж за тиждень у Німеччині, якому довелося зупинити роботу через виявлений неподалік дрон.

