Аеропорт Берліна тимчасово призупинив роботу через появу безпілотника - ЗМІ

Роботу берлінського аеропорту BER у п’ятницю ввечері було тимчасово припинено через появу поблизу дрону, через інцидент кілька літаків перенаправили до інших аеропортів, виникли затримки рейсів, повідомляє Die Welt.

Авіарух було зупинено з 20:08 до 21:58. За цей час поліція проводила пошуки безпілотника, залучивши гелікоптер. Після майже двогодинної перерви польоти відновили.

"Ми вважаємо, що небезпеку наразі усунуто", — повідомив речник аеропорту.

"За даними поліції Бранденбурга, близько 20:00 свідок поблизу аеропорту побачив дрон. Згодом безпілотник зафіксував екіпаж патрульного автомобіля, однак знайти його не вдалося. До розслідування також долучилося Федеральне авіаційне відомство", зазначається в повідомленні.

У соцмережі X BER повідомив: "На жаль, можливі подальші затримки та скасування рейсів. Будь ласка, заздалегідь перевіряйте статус вашого рейсу у вашій авіакомпанії та користуйтеся онлайн-реєстрацією".

Асоціація аеропортів Німеччини (ADV) закликала державу посилити захист від дронів.

"Багатогодинне закриття столичного аеропорту є політичним сигналом тривоги у сфері безпеки", — заявив генеральний директор ADV Ральф Байзель.

Він наголосив, що "виявлення та знешкодження дронів — це державне завдання, яке потрібно вирішувати системно та рішуче".

