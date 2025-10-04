У мюнхенському аеропорту призупинено польоти через повідомлення про помічений безпілотник

У мюнхенському аеропорту призупинено польоти через повідомлення про можливу появу безпілотника, повідомляє BILD.

Як заявив речник Федерального управління поліції Мюнхена Томас Боровік: "Ми розслідуємо повідомлення про те, що, можливо, був помічений безпілотник. З міркувань безпеки управління повітряним рухом призупинило польоти о 21:28. Безпека на першому місці".

За його словами, федеральна поліція наразі розгортає всі свої сили. Поки що ніхто не може сказати, як довго триватиме закриття. Пошуки безпілотників тривають повним ходом.

Аеропорт Мюнхена повідомив на своєму сайті наступне: "Увечері 3 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід у зв'язку з непідтвердженими повідомленнями про безпілотники і призупинила їх до подальших повідомлень".

За даними порталу Flightradar24 у соцмережі Х, на цей час 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти.

Джерела: https://www.bild.de/regional/muenchen/medienbericht-wieder-drohnen-muenchner-flughafen-erneut-gesperrt-68e033ce89973cba61e80d23

https://www.munich-airport.de/presse-erneute-drohnensichtung-am-flughafen-muenchen-35718862

https://x.com/flightradar24/status/1974218093158138165?s=46