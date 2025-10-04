Інтерфакс-Україна
Події
00:27 04.10.2025

У мюнхенському аеропорту призупинено польоти через повідомлення про помічений безпілотник

1 хв читати

У мюнхенському аеропорту призупинено польоти через повідомлення про можливу появу безпілотника, повідомляє BILD.

Як заявив речник Федерального управління поліції Мюнхена Томас Боровік: "Ми розслідуємо повідомлення про те, що, можливо, був помічений безпілотник. З міркувань безпеки управління повітряним рухом призупинило польоти о 21:28. Безпека на першому місці".

За його словами, федеральна поліція наразі розгортає всі свої сили. Поки що ніхто не може сказати, як довго триватиме закриття. Пошуки безпілотників тривають повним ходом.

Аеропорт Мюнхена повідомив на своєму сайті наступне: "Увечері 3 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід у зв'язку з непідтвердженими повідомленнями про безпілотники і призупинила їх до подальших повідомлень".

За даними порталу Flightradar24 у соцмережі Х, на цей час 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти.

Джерела: https://www.bild.de/regional/muenchen/medienbericht-wieder-drohnen-muenchner-flughafen-erneut-gesperrt-68e033ce89973cba61e80d23

https://www.munich-airport.de/presse-erneute-drohnensichtung-am-flughafen-muenchen-35718862

https://x.com/flightradar24/status/1974218093158138165?s=46

Теги: #дрони #німеччина #аеропорт #польоти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 03.10.2025
Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

14:08 03.10.2025
Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

07:23 03.10.2025
Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через активність дронів

Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через активність дронів

19:49 02.10.2025
Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

19:05 02.10.2025
Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

12:17 02.10.2025
Франція затримала російський танкер, який підозрюють у запуску дронів в Данії

Франція затримала російський танкер, який підозрюють у запуску дронів в Данії

11:50 02.10.2025
Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

11:28 02.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

15:57 01.10.2025
Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених росактивів як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених росактивів як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

13:43 01.10.2025
Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

ОСТАННЄ

Сибіга закликає Європу до спільного захисту від російських ударів по енергетичній інфраструктурі України

Арка "Укриття" на ЧАЕС нарешті повністю закрита після удару російського шахеда у лютому

Гендиректор МАГАТЕ вважає відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС політичним, а не технічним питанням

Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

У Златополі на Харківщині аварійно зникло електропостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру – мер

Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах – Свириденко

79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень перевищила 5,3 тис. осіб

Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА