Події
01:31 07.12.2025

Аеропорт Вільнюса знову призупиняв роботу через загрозу з Білорусі

Вільнюський аеропорт у суботу ввечері повідомив про тимчасові призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території Білорусі, йдеться в повідомленні аеропорту в Facebook.

У аеропорті Вільнюса повідомили, що над містом закрили повітряний простір "через гібридну атаку Білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства, фіксацію навігаційних позначок, характерних для повітряних куль, у небезпечних для авіації районах".

Обмеження триватимуть з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, ідеться в повідомленні.

"Пасажири, чиї рейси були зачеплені обмеженнями або скасовані, можуть звернутися безпосередньо до своїх авіакомпаній для отримання більш детальної інформації", – додали там.

Востаннє через метеокулі робота аеропорту Вільнюса була порушена в середу ввечері та в четвер вночі. Аеропорт Вільнюса тоді був закритий тричі протягом ночі.

Як повідомлялося, 4 грудня Вільнюський аеропорт закривався в ніч на четвер через повітряні кулі з контрабандою.

29 жовтня уряд Литви вирішив закрити кордон із Білоруссю до 30 листопада у зв'язку з інцидентами з повітряною контрабандою, через які, зокрема, неодноразово закривалося небо над Вільнюським аеропортом.

У ніч на 20 листопада Литва достроково відновила пропуск транспорту на кордоні з Білоруссю. Як прокоментувала це рішення прем'єр-міністерка Інга Ругіненє, литовська влада констатувала "вельми суттєве скорочення обсягів перевезень контрабанди повітряним транспортом, що призвело до зниження ризиків і загроз для національної безпеки, цивільної авіації та нашого суспільства".

Джерело: https://www.facebook.com/VilniusAirportOfficial/posts/1265223605635251

Теги: #вильнюс #аеропорт

