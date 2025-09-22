Аеропорт в Копенгагені закрили через появу БпЛА, рейси скасовано - ЗМІ

Рейси в аеропорту Копенгагена були скасовані після того, як поруч з ним помітили дрони, повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію від місцевої поліції.

"У цьому районі було помічено від двох до чотирьох "великих" дронів, повідомив представник поліції", - пише Reuters.

"Всі зльоти та посадки в аеропорту Копенгагена (KBHL.CO) були призупинені о 20:26 за місцевим часом (21:26 за Києвом – ІФ-У) через повідомлення про дрони", - повідомляв FlightRadar на платформі X.

Щонайменше 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів, йдеться в повідомленні FlightRadar станом на 22.30.

