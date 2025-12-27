Інтерфакс-Україна
Ворожі уламки пошкодили житлові будинки в одному з районів Києва – мер

У одному з районів Києва внаслідок падіння ворожих уламків зафіксовані пожежі приватних будинків, також уламки влучили в багатоповерховий будинок, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали", - написав він у телеграмі.

Всі екстрені служби працюють на місці.

Також, додав мер, у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

Служби прямують на місце.

 

