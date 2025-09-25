Інтерфакс-Україна
Події
02:42 25.09.2025

Данський аеропорт Ольборга закрито через наявність дронів у повітряному просторі - ЗМІ



Аеропорт Ольборга в Данії тимчасово закрито у звʼязку з наявністю дронів в повітряному просторі, через два дні після того, як головний аеропорт країни в Копенгагені був закритий з аналогічних причин, повідомляє Reuters.

"Поліція Північної Ютландії зазначила, що біля аеропорту Ольборга було помічено "більше одного дрона", які літали з увімкненими світловими сигналами. Дрони вперше були помічені близько 21:44 за місцевим часом у середу і залишалися в повітряному просторі на момент пресбрифінгу о 00:05 у четвер", - йдеться в повідомленні.

"Ще зарано говорити, яка мета дронів і хто є їхнім виконавцем", – заявив представник поліції.

Як зазначає видання, поліція Данії повідомила, що дрони діяли за схожим сценарієм, що й ті, які тимчасово зупинили рейси в аеропорту Копенгагена на чотири години кілька днів тому. Аеропорт Ольборга також використовується як військова база, тому діяльність дронів зачепила і військових.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/denmarks-aalborg-airport-closed-due-drones-airspace-2025-09-24/

Теги: #данія #дрони #аеропорт #закриття

