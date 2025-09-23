Інтерфакс-Україна
Події
02:41 23.09.2025

Аеропорт в Осло закрито через нову фіксацію неопізнаного дрона в повітряному просторі - ЗМІ

1 хв читати

Повітряний простір над аеропортом Осло закритий через нову фіксацію дрона, повідомляє видання Verdens Gang (VG), посилаючись на речницю аеропорту.

"Згідно з даними FlightRadar, в даний момент кілька літаків кружляють над Осло і Гардермуеном. Це підтверджує Моніка Фастінг, керівниця відділу комунікацій аеропорту Осло", - повідомила VG в оновленій інформації станом на 01:30 вівторка.

"Літаки кружляють над Осло в очікуванні перенаправлення до інших аеропортів", - сказала Фастінг VG, поточнивши, що на той момент закриття торкнулося 12–14 рейсів.

Також Фастінг запевнила, що про пасажирів цих рейсів подбають авіакомпанії та оператори.

"Наразі ми не маємо жодних прогнозів щодо того, коли повітряний простір буде знову відкрито, але, сподіваємося, це буде з'ясовано найближчим часом", - додала речниця аеропорту Осло.

Як повідомлялося, в понеділок 22 вересня після 21 години надійшло повідомлення про безпілотники в норвезькому повітряному просторі над військовим районом фортеці Акерсхус в Осло.

Джерело: https://www.vg.no/nyheter/i/63x4jQ/nrk-drone-observert-i-naerheten-av-oslo-lufthavn

Теги: #норвегія #осло #аеропорт #закриття #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 22.09.2025
Пожежний автомобіль був атакований російським FPV-дроном у Сумській області – ДСНС

Пожежний автомобіль був атакований російським FPV-дроном у Сумській області – ДСНС

23:43 22.09.2025
Невідомі БпЛА помічені в повітряному просторі Норвегії – ЗМІ

Невідомі БпЛА помічені в повітряному просторі Норвегії – ЗМІ

23:02 22.09.2025
Аеропорт в Копенгагені закрили через появу БпЛА, рейси скасовано - ЗМІ

Аеропорт в Копенгагені закрили через появу БпЛА, рейси скасовано - ЗМІ

22:31 20.09.2025
Ворожий БпЛА влучив у будинок на Полтавщині, виникла пожежа - ДСНС

Ворожий БпЛА влучив у будинок на Полтавщині, виникла пожежа - ДСНС

06:00 12.09.2025
Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

07:12 09.09.2025
У Норвегії перемогла панівна лейбористська партія, прем’єр залишиться на чолі уряду

У Норвегії перемогла панівна лейбористська партія, прем’єр залишиться на чолі уряду

22:55 01.09.2025
Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

15:06 01.09.2025
Міносвіти: 457 шкіл припинили існування чи понизили ступінь через малокомплектність

Міносвіти: 457 шкіл припинили існування чи понизили ступінь через малокомплектність

21:36 28.08.2025
Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

18:07 26.08.2025
Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

Ексглава НКРЕКП Кривенко повідомила про закриття щодо неї справи "Роттердам+"

ВАЖЛИВЕ

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

ОСТАННЄ

Зеленський провів зустріч з Токаєвим у Нью-Йорку

Під завалами зруйнованого російською бомбою будинку в Запоріжжі може бути людина - ДСНС

Молдова може стати плацдармом для проникнення в Одеську область – Санду про наслідки перемоги на парламентських виборах прокремлівських сил

Ворог завдав шість авіаударів по Запоріжжю - ОВА

Монако визнала Палестинську державу

БпЛА атакують об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові – МВА

Зеленський прибув до США

Шоу Джиммі Кіммела повернеться в ефір у вівторок – ЗМІ

Франція офіційно визнала Палестинську державу

Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА