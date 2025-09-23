Аеропорт в Осло закрито через нову фіксацію неопізнаного дрона в повітряному просторі - ЗМІ

Повітряний простір над аеропортом Осло закритий через нову фіксацію дрона, повідомляє видання Verdens Gang (VG), посилаючись на речницю аеропорту.

"Згідно з даними FlightRadar, в даний момент кілька літаків кружляють над Осло і Гардермуеном. Це підтверджує Моніка Фастінг, керівниця відділу комунікацій аеропорту Осло", - повідомила VG в оновленій інформації станом на 01:30 вівторка.

"Літаки кружляють над Осло в очікуванні перенаправлення до інших аеропортів", - сказала Фастінг VG, поточнивши, що на той момент закриття торкнулося 12–14 рейсів.

Також Фастінг запевнила, що про пасажирів цих рейсів подбають авіакомпанії та оператори.

"Наразі ми не маємо жодних прогнозів щодо того, коли повітряний простір буде знову відкрито, але, сподіваємося, це буде з'ясовано найближчим часом", - додала речниця аеропорту Осло.

Як повідомлялося, в понеділок 22 вересня після 21 години надійшло повідомлення про безпілотники в норвезькому повітряному просторі над військовим районом фортеці Акерсхус в Осло.

