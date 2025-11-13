Окупанти атакувати дроном автомобіль в Синельниківському районі, поранено трьох людей – ДСНС

Троє людей дістали поранення внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в легковий автомобіль у Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у четвер.

У Васильківській громаді через масовану атаку БпЛА пошкоджено підприємство, інфраструктуру, житлові будинки та транспорт, виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці ДСНС. У Нікополі після влучання FPV-дрону загорівся дах приватного будинку, люди не постраждали.