МА "Бориспіль" отримає технічну допомогу від Корейського агентства (KOICA)

Міжнародний аеропорт (МА) "Бориспіль" в 2025-2028 рр отримає технічну допомогу від Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA), зокрема і в постачанні обладнання інформаційних систем AODB/AOC.

"Протягом 2025-2028 рр. Корейським агентством міжнародного співробітництва (KOICA) реалізовуватиметься проект міжнародної технічної допомоги "Модернізація роботи аеропорту "Бориспіль" для безпечного, захищеного та ефективного авіаперевезення" реєстр №2024-00124 від 10 січня 2025 року. Проект фінансується урядом Республіки Корея з метою покращення умов обслуговування пасажирів в аеропорту, а також підвищення навігаційної безпеки цивільної авіації шляхом модернізації діяльності та обладнання ДП МА "Бориспіль", - зазначено в тексті проекту "Стратегії розвитку сфери цивільної авіації та використання повітряного простору України на період до 2030 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2025–2027 роках".

На сайті KOICA розміщено оголошення про тендер з підтримки проекту в аеропорту "Бориспіль", до участі в якому запрошені, зокрема, експерти з вибору місцевих постачальників обладнання AODB (центральна інформаційна система аеропорту) і AOC (фізичний або віртуальний центр управління операціями аеропорту). Загальна сума тендеру $1,1 млн (1,59 млрд корейських вон). Експерти залучаються на час з моменту укладання контракту до 2028 року.

У проекті стратегії розвитку цивільної авіації зазначається, що очікується допомога з боку аеропортів країн-партнерів у вигляді безоплатної передачі на баланс визначених українських аеропортів транспортних засобів та технічного обладнання.

У 2021 році українські аеропорти збільшили пасажиропотік на 87,2% у порівнянні з 2020 роком до 16,2 млн пасажирів – це третина від аналогічного показника 2019 року (до пандемії COVID). МА "Бориспіль" забезпечив 65% пасажирських перевезень. Шість аеропортів "Бориспіль", "Жуляни", Львів, Одеса, Харків та Запоріжжя обслуговували 98% пасажирів авіаційного трафіку в Україні. Поштові та вантажні потоки в аеропортах в 2021 році зросли на 21,1% до 63,2 тис. т. На "Бориспіль" приходилось 80% всіх вантажів, що прилітали або відправлялись з українських аеропортів.

Протягом 2021 року пасажирські перевезення здійснювали 16 українських авіакомпаній, при цьому майже 93% загальних по галузі обсягів перевезення забезпечували чотири авіакомпанії: "Міжнародні авіалінії України", SkyUP, Azur Air, "Роза вітрів". П'яту позицію посіла "Біз Ейрлайн", яка в 2021 році розпочала роботу.

До аеропортів України виконували регулярні польоти 29 іноземних авіакомпаній з 34 країн світу. Обсяги перевезень іноземних авіакомпаній у міжнародному регулярному сполученні в 2021 році становили 6,09 млн пасажирів (70% від загальних обсягів регулярних пасажирських перевезень між Україною та країнами світу).

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ низка об'єктів авіаційної інфраструктури була зруйнована або зазнала пошкоджень. Повітряний простір України закритий для польотів цивільної авіації, що унеможливило операційну діяльність авіакомпаній, аеропортів та підприємств з аеронавігаційного обслуговування. У простій було відправлено 75% авіаційного персоналу.

На момент закриття повітряного простору України для польотів цивільної авіації налічувалося 132 повітряних судна, які залучалися до виконання пасажирських перевезень. Станом на сьогодні таких суден 113. На території Україні наразі перебуває 49,22% загального парку повітряних суден, а 50,78% – за кордоном. Також станом на кінець 2024 року в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України перебувають понад 150 повітряних суден виробництва часів СРСР або СНД, виробники та розробники яких знаходяться в санкційних списках, а імпортозаміщення для них відсутнє.