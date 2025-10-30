Інтерфакс-Україна
06:13 30.10.2025

Переговори Трампа й Сі Цзіньпіна в Південній Кореї завершилися - ЗМІ

Переговори президента США Дональда Трампа й голови КНР Сі Цзіньпіна завершилися, повідомило агентство Reuters, посилаючись на китайські державні ЗМІ.

"Зустріч Трампа та Сі завершилася, повідомляють китайські ЗМІ. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин, повідомили китайські державні ЗМІ", - сказано в повідомленні Reuters.

Перед початком переговорів у вітальному слові, відео якого оприлюднив Білий дім, Трамп висловив впевненість, що переговори будуть успішними. Натомість Сі Цзіньпін висловив високу оцінку вкладу Трампа в угоду про припинення вогню в Газі і підписання мирної угоди між Тайландом та Камбоджею і зазначив, що КНР готова співпрацювати зі США щодо врегулювання інших конфліктів.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/live-trump-xi-meet-south-korea-trade-2025-10-30/

https://www.youtube.com/watch?v=po3kIThzQ6k

Теги: #переговори #китай #сі #сша #трамп #корея

