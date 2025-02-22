Одна людина загинула внаслідок атаки ворожого дрона в Бориспільському районі - ОВА

Один цивільний загинув внаслідок атаки російського БпЛА в Бориспільському районі, повідомляє Київська ОВА в Телеграм.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків", - сказано в повідомленні ОВА.

"Укрзалізниця" натомість повідомила, що загиблий був їх співробітником.

"Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі. Щиро співчуваємо родині та обов'язково її підтримаємо", - повідомляють у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Також за інформацією ОВА унаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває.Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.