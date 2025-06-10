Інтерфакс-Україна
Події
13:00 10.06.2025

У Борисполі у зв’язку з безпековою ситуацією скасовані всі масові заходи

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Бориспільська міська рада прийняла рішення про безстрокове скасування всіх заходів на території громади, повідомляє Виконавчий комітет міськради.

"Інформуємо, що у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні від сьогодні всі масові заходи на території Бориспільської міської територіальної громади призупинені на невизначений термін", - вказується у повідомленні у Фейсбук.

Організаторів вже запланованих заходів закликають проявити розуміння та відповідальність.

Теги: #безпека #бориспіль

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