У Борисполі у зв’язку з безпековою ситуацією скасовані всі масові заходи

Бориспільська міська рада прийняла рішення про безстрокове скасування всіх заходів на території громади, повідомляє Виконавчий комітет міськради.

"Інформуємо, що у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні від сьогодні всі масові заходи на території Бориспільської міської територіальної громади призупинені на невизначений термін", - вказується у повідомленні у Фейсбук.

Організаторів вже запланованих заходів закликають проявити розуміння та відповідальність.