Одна людина загинула внаслідок атаки ворожого дрона в Бориспільському районі - ОВА

Один цивільний загинув внаслідок атаки російського БпЛА в Бориспільському районі, повідомляє Київська ОВА в Телеграм.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків", - сказано в повідомленні ОВА.

Також за інформацією ОВА унаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває.Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.

Джерело: https://t.me/kyivoda/25579