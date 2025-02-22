Події

00:55 22.02.2025

Одна людина загинула внаслідок атаки ворожого дрона в Бориспільському районі - ОВА

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Один цивільний загинув внаслідок атаки російського БпЛА в Бориспільському районі, повідомляє Київська ОВА в Телеграм.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків", - сказано в повідомленні ОВА.

Також за інформацією ОВА унаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває.Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.

Джерело: https://t.me/kyivoda/25579

Теги: #бориспіль #загиблий #атака #бпла

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