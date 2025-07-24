JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

Міжнародна мережа магазинів товарів для дому JYSK відкривала у четвер оновлені до нової концепції 3.0 Compact простори у Києві та Луцьку, повідомили у пресслужбі компанії.

"Перебудова магазинів — це наш внесок у ще комфортніший сервіс та простір для шопінгу, де кожен покупець знаходить натхнення та відчуває турботу. Ми вдячні всім нашим покупцям за довіру", — зазначає Country Director JYSK в України Євген Іваниця.

Зазначається, що нова концепція 3.0 Compact поєднує сучасний дизайн, оптимізовану логістику та зручну навігацію для покупців.

Оновлений магазин у Луцьку (ТЦ "Варшавський", вул. Конякіна, 30) відкрився 10 рокі тому, він був першим магазином мережі у місті (наразі в Луцьку два діючих магазини JYSK). Торгова площа магазину - 940 кв. м, складське приміщення - 248 кв. м, соціальне - 35 кв. м.

У Києві оновлений магазин JYSK в Києві у ТРЦ Atmosfera, працює з 2018 року. Саме тут щороку збираються керуючі магазинів JYSK з усієї України для стратегічних воркшопів. Магазин відомий особливою атмосферою, без черг та зірковими клієнтами, які приходять сюди за стильними і практичними рішеннями для дому. Торгова площа - 925 кв. м, склад - 211 кв. м, соціальне приміщення - 37 кв. м.

Наразі мережа JYSK має 109 магазинів у 37 містах України. Крім того, функціонує інтернет-магазин jysk.ua.

Штат співробітників компанії в Україні – понад 800 чоловік.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році становила EUR5,6 млрд.