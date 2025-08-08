Частина магазинів мережі Yabluka буде переформатована у магазини Citrus

Засновник мережі Yabluka Артур Гатунок повідомив про закриття угоди щодо придбання мережі Citrus, планує у серпні розпочати переформатування частини магазинів Yabluka під бренд Citrus, повідомив підприємець в інтерв'ю "Forbes Україна".

"Угоду закрили в липні. Деталі та вартість зможу розкрити за рік – ми підписали NDA з колишнім власником бренду . Вже почали сплачувати борги за кредиторською заборгованістю минулих періодів. Не реструктуризували борги, а погодили графіки їх оплат, які були прийнятні "Цитрусу" та ринку. Перед банками боргів немає – закрили все", – розказав Гатунок.

За його словами, у серпні почнеться процес переформатування частини магазинів мережі Yabluka під бренд Citrus. Створення онлайн маркетплейсу не планується, зазначив бізнесмен.

За оцінкою підприємця, частка Citrus на ринку становить більше 10%.

На сьогодні працює 55 магазинів мережі Citrus. Як повідомив бізнесмен, офіс компанії в Одесі продовжить працювати, також буде відкритий ще один офіс в Києві.

Гатунок наголосив, що судові процеси між колишніми власниками Citrus та бізнесменом Генадієм Корбаном, який був співвласником однієї з компаній групи "Цитрус", не становлять загрози розвитку компанії, а юридичні особи-сторони угоди з придбання мережі не мають стосунку до конфлікту.

Citrus ("Цитрус") – перша українська спеціалізована мережа магазинів гаджетів та аксесуарів. Компанію створено у 2000 році. За даними YouControl, власником ТОВ "Імпортмакс", що розвиває мережу, є Олексій Антонов. За результатами 2024 року компанія збільшила чистий дохід на 9,8%, до 4,8 млрд грн, чистий прибуток – у 3,2 раза, до 26,4 млн грн.

Бренд Yabluka зареєстрований на ТОВ "Інноваційні Технології ХХІ Століття". За словами власника компанії Артура Гатунка, виторг підприємства торік становив 232,7 млн грн.